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Концерн «Автоматика» освоил производство композитных опор для освещения

ИТ в госсекторе Техника

Компания «Калугаприбор», входящая в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», в партнерстве с «Электромашем» осваивает новое направление деятельности – производство опор (мачт) для уличного освещения из новых композитных материалов. Разработка концерна является оптимальным решением по замене аналогичных изделий из железобетона и металла и обладает рядом весомых преимуществ, в том числе долговечностью, ударопрочностью, устойчивостью к агрессивным средам и низкой стоимостью владения по сравнению с аналогами.

Композитные опоры могут устанавливаться для освещения стадионов, пешеходных дорожек, лыжных и биатлонных трасс, велодорожек, жилых районов, дачных участков, производственных площадок, аэропортов и иных объектов. Для производства опор холдинг использует различные полимеры и их производные, в том числе углепластик и стеклопластик, а также другие современные материалы.

Изделия концерна не поддерживают горение, не требуют периодической обработки специальными составами, обладают диэлектрическими свойствами. Также в случаях столкновения автомобиля с композитной опорой во время ДТП, транспортное средство получает меньший урон: при сильном ударе автомобиль «срезает мачту» у основания и продолжает естественное торможение, при столкновении с бетонной конструкцией машина получает значительный ущерб за счет силы удара о монолитную конструкцию.

Новые опоры для уличного освещения концерна обладают высоким уровнем эстетики, имеют различные цветовые конфигурации и подсветку, что позволяет по-новому подойти к вопросам организации благоустройства города. Серьезным преимуществом также является устойчивость к атмосферным воздействиям и агрессивным средам: опоры не разрушаются от влажности, перепадов температур, не подвержены коррозии, устойчивы к высоким температурам.

«Концерн «Автоматика» продолжает динамично развиваться и осваивать производство новых видов продукции гражданского назначения. Годы работы в оборонно-промышленном комплексе задают высокие стандарты качества выпускаемых изделий, в том числе мы нацелены на разработку и производство систем и изделий для организации современной городской инфраструктуры. В линейке продуктов компании – арочные металлодетекторы, оснащенные технологией распознавания лиц, программно-аппаратный комплекс «Пелена» для управления инженерными системами города, системы для диспетчеризации и энергомониторинга. Новые безопасные для экологии композитные опоры позволят придать индивидуальность любому инфраструктурному объекту, станут частью формируемого современного облика российских городов», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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