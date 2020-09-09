«Диасофт» представил новейшие технологии импортозамещения

«Диасофт» приняла участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020», организованном Министерством обороны РФ.

«Диасофт» входит в число системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи и является лидером в автоматизации финансовых институтов России. На форуме компания представила новые подходы к реализации Программы Правительства России по импортозамещению с использованием современных технологических решений.

Финансовая сфера сегодня – самая инновационная с точки зрения цифровизации. За 29 лет работы на рынке автоматизации российских финансовых институтов «Диасофт» накопил уникальный проектный опыт, более 12 лет компания активно инвестирует в разработку цифровых решений. По мнению экспертов «Диасофт», эти наработки могут быть эффективно применены и в оборонной промышленности.

Александр Ляшков, директор по работе со стратегическими клиентами «Диасофт», отметил на круглом столе Минобороны России «Актуальные вопросы развития информационных систем вооруженных сил РФ» в рамках форума «Армия-2020»: «Годы инвестиций в цифровую платформу позволили «Диасофт» собрать команду специалистов, накопить соответствующие компетенции и технологии – все необходимое для автоматизации крупнейших корпораций. Наша задача – предоставить заказчикам современную отечественную цифровую платформу для решения задач любой сложности, и мы готовы продемонстрировать возможность эффективной работы госкорпораций на отечественном технологическом стеке».

На протяжении всех дней выставки, с 23 по 29 августа, эксперты «Диасофт» представляли гостям форума новейшие разработки.

Так, цифровая платформа Digital Q представляет собой современный инструмент автоматизации бизнес-процессов для решения стратегически значимых задач. В основе цифровой платформы «Диасофт» для предприятий госсектора микросервисная архитектура, развернутая на современном стеке технологий. В 2020 году цифровая платформа Digital Q и все решения, базирующиеся на ней, включены в Единый реестр российского ПО.

Для автоматизации перехода с зарубежного на импортонезависимый стек технологий специалисты «Диасофт» разработали технологию Legacy Renovation. С ее помощью возможна конвертация кода SAP на современную платформу с использованием языка C++. При этом интерфейс программного приложения остается неизменным, что позволяет конечным пользователям продолжать работу в новой системе без дополнительного обучения.

Также эксперты предлагают госпредприятиям продукт Diasoft Database Adapter, который позволяет ав автоматическом режиме переводить приложения, созданные на базе СУБД Oracle и/или MS SQL, на СУБД PostgreSQL без изменения их исходного кода.

Отметим, что решения, которые эксперты «Диасофт» представили на стенде, вызвали большой интерес у профессиональных участников выставки, потенциальных партнеров компании и заказчиков – представителей госкорпораций и Министерства обороны России.

По итогам мероприятия Александру Ляшкову, основному докладчику от компании «Диасофт», вручили диплом за активное участие в научно-деловой программе форума.

«Признание со стороны уважаемых гостей круглого стола, представителей Минобороны России, расцениваю не только как личное достижение, связанное с удачным выступлением, но и как подтверждение высокого интереса к нашим решениям и готовности госсектора серьезно рассматривать вопрос внедрения современных российских разработок», – отметил Александр Ляшков.