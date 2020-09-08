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Спецпроекты

Три российских проекта получили награды международной премии в области ИКТ

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Минкомсвязи сообщило, что три российских ИТ-проекта оказались в числе победителей конкурса Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) ООН 2020 года.

В рамках виртуальной церемонии призы конкурса получили «Ростелеком» в номинации «Доступ к информации и знаниям» за обучающий проект для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями «Азбука Интернета», Минэкономразвития России в номинации «Электронное правительство» за систему мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», а также ООО «Система» в номинации «Электронное образование» за создание первой международной кибершколы будущего для нового поколения информационных технологий Kiber-one.

Всего на соискание наград ВВУИО в 2020 году было подано 800 заявок. На этапе онлайн-голосования осталось 354 проекта, из которых были отобраны по пять победителей в каждой из 18 номинаций конкурса.

Премия ВВУИО — международный конкурс в области информационно-коммуникационных технологий, реализующий направления деятельности Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Цель конкурса — поиск передовых мировых практик в области ИКТ. Участниками конкура ВВУИО могут стать представители государственных органов, гражданского общества, местных, региональных и международных учреждений, научно-исследовательских институтов, компаний частного сектора, а также отдельные лица. Впервые премия состоялась в 2012 году.

В последние годы российские проекты традиционно входят в число победителей премии ВВУИО, а также получают почетные награды конкурса. Так, в 2018 годупремию Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества получило ПАО «Ростелеком» за программу «Цифровое равенство». В 2019 году в число победителей премии вошли сразу три российских проекта: «Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга», Центр госуслуг «Мои документы», а также Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.



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