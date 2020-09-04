«Росэлектроника» выводит на рынок постаматы отечественного производства

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявил о выводе на рынок постаматов отечественного производства для организации бесконтактной доставки товаров. Стоимость оборудования на 25% ниже зарубежных аналогов, представленных на российском рынке.

Постамат обеспечивает бесконтактную доставку товаров в пункт выдачи и позволяет покупателю в любое удобное время забрать заказ без необходимости ожидания курьера в определенный интервал времени, похода в магазин или почтовое отделение.

Комплект электроавтоматики постамата включает компьютерный блок, POS-терминал для оплаты картами или телефоном c NFC-модулем, сенсорный экран, сканер штрих-кодов, систему видеонаблюдения, систему запорных устройств и устройства электропитания.

В оборудовании используется управляющее программное обеспечение отечественной разработки. На сегодняшний день уже созданы различные модификации оборудования в зависимости от требований разных заказчиков. Например, ячейки постаматов могут оснащаться диодными датчиками наличия посылок и датчиками веса. Новая разработка в перспективе может послужить платформой для создания фандоматов, продуктоматов и другого оборудования, применяемого в сетевом ритейле и сфере самообслуживания.

«Пандемия значительно ускорила рост объемов электронной коммерции. И в ближайшие годы тренд сохранится – спрос на оборудование для организации автоматизированной выдачи товаров будет расти. По нашим оценкам, сегодня в России используется около 16 тыс. постаматов, а к концу 2021 г. их число увеличится до 50 тыс. Мощности наших предприятий позволяют производить 1,5 тыс. постаматов ежемесячно, при необходимости объем выпуска может быть увеличен до 3 тыс. штук в месяц», – сказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

Производством комплектующих и конечной сборкой занимается кооперация предприятий радиоэлектронного комплекса «Ростеха».