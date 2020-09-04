Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Проект по формированию и внедрению стандарта деятельности централизованной бухгалтерии органов госвласти ЯНАО получил международное признание

ИТ в госсекторе

Проект «Формирование и внедрение стандарта деятельности централизованной бухгалтерии органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» признан соответствующим международным стандартам устойчивого развития GPM-A. Столь высокую оценку ему дали эксперты международной организации Green Project Management, являющейся инициатором устойчивого управления проектами.

Проект по централизации учетных функций в органах государственной власти и казенных учреждениях успешно реализуется с 2018 г. В рамках единой системы управления бюджетным процессом Ямало-Ненецкого автономного округа создана подсистема бухгалтерского учета и отчетности для обеспечения ведения бухгалтерского учета и составления отчетности на основе веб-технологий («тонкий» клиент). Основой для нее стала АС «Смета» – разработка НПО «Криста». В настоящее время на обслуживании в ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Централизованная бухгалтерия органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» находятся 20 органов государственной власти региона.

Внедрение проекта способствовало совершенствованию регионального и муниципального управления в ЯНАО.

«В результате централизации учетных функций 20 исполнительных органов государственной власти удалось оптимизировать расходы на содержание штата бухгалтеров и техническое сопровождение программного обеспечения по ведению бухгалтерского учета, – сказал руководитель централизованной бухгалтерии Николай Еланцев. – Благодаря применению методологии проектного управления разработаны и стандартизированы основные бизнес-процессы по направлениям деятельности бухгалтерского учета. В ходе этой работы обнаружено значительное количество неэффективных действий. Они либо исключены из текущей деятельности, либо автоматизированы для сокращения издержек и повышения эффективности работы».

До конца 2020 г. планируется перевести в централизованную бухгалтерию еще 11 органов власти ЯНАО.

По завершении централизации в конце текущего года будут сокращены 54 штатных единицы государственных гражданских служащих; оптимизируются расходы на содержание штата. Экономия составит около 30,5%. Повышение эффективности использования бюджетных средств позволит руководству региона перераспределить финансирование на иные нужды, в том числе и на социальную сферу.

Другие материалы рубрики

Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом

«Скорую помощь» ДНР перевели на СПО

Российский бесплатный интернет украсят рекламой

ИТ-директор и госчиновник сел в тюрьму за продажу правительственного «железа» на eBay

Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM

Лучшие саундбары для телевизора: хиты продаж 2020 года

9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM

Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения

Показать еще

Наука

Синтетические мышцы на роботах заживают за секунду

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали
Показать еще
CNEWS TV
У Intel новый логотип. Он как две капли воды похож на самый...
В России появились дешевые смарт-часы Huawei в стиле Apple Watch
Рассекречена итоговая внешность серийного российского...
В России вышел лазерный телевизор Hisense с экраном «на всю стену»....
Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"