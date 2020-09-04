Проект по формированию и внедрению стандарта деятельности централизованной бухгалтерии органов госвласти ЯНАО получил международное признание

Проект «Формирование и внедрение стандарта деятельности централизованной бухгалтерии органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» признан соответствующим международным стандартам устойчивого развития GPM-A. Столь высокую оценку ему дали эксперты международной организации Green Project Management, являющейся инициатором устойчивого управления проектами.

Проект по централизации учетных функций в органах государственной власти и казенных учреждениях успешно реализуется с 2018 г. В рамках единой системы управления бюджетным процессом Ямало-Ненецкого автономного округа создана подсистема бухгалтерского учета и отчетности для обеспечения ведения бухгалтерского учета и составления отчетности на основе веб-технологий («тонкий» клиент). Основой для нее стала АС «Смета» – разработка НПО «Криста». В настоящее время на обслуживании в ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Централизованная бухгалтерия органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» находятся 20 органов государственной власти региона.

Внедрение проекта способствовало совершенствованию регионального и муниципального управления в ЯНАО.

«В результате централизации учетных функций 20 исполнительных органов государственной власти удалось оптимизировать расходы на содержание штата бухгалтеров и техническое сопровождение программного обеспечения по ведению бухгалтерского учета, – сказал руководитель централизованной бухгалтерии Николай Еланцев. – Благодаря применению методологии проектного управления разработаны и стандартизированы основные бизнес-процессы по направлениям деятельности бухгалтерского учета. В ходе этой работы обнаружено значительное количество неэффективных действий. Они либо исключены из текущей деятельности, либо автоматизированы для сокращения издержек и повышения эффективности работы».

До конца 2020 г. планируется перевести в централизованную бухгалтерию еще 11 органов власти ЯНАО.

По завершении централизации в конце текущего года будут сокращены 54 штатных единицы государственных гражданских служащих; оптимизируются расходы на содержание штата. Экономия составит около 30,5%. Повышение эффективности использования бюджетных средств позволит руководству региона перераспределить финансирование на иные нужды, в том числе и на социальную сферу.