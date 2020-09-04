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Платформа «N3.Человеческий капитал» включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи

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Платформа «N3.Человеческий капитал», разработанная ГК «Нетрика», пополнила Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Минкомсвязи от 31 августа 2020 г. Платформа была отнесена к классу «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач».

Платформа «N3.Человеческий капитал» позволяет создать единую экосистему взаимодействия жителей региона, образовательных организаций, работодателей, центров занятости, кадровых агентств, а также органов исполнительной власти. Ее ключевая задача – сбалансировать рынок труда с развитием человеческого капитала в регионе.

Создание платформы способствует достижению целей национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости». Решение помогает обеспечивать глобальную конкурентоспособность российского образования, создавать эффективные механизмы управления сферой образования, а также устойчивой и безопасной информационной инфраструктуры; поддерживать занятость и рост производительности труда.

Платформа позволяет решать проблемы различных групп жителей. Она построена по модульной системе, что делает ее настройку гибкой и позволяет учитывать конкретные потребности региона. Помимо этого, модульная архитектура помогает внедрять решение в максимально короткие сроки.

Также «N3.Человеческий капитал» имеет открытый API – это дает возможность для расширения и масштабируемости. При этом платформа может легко взаимодействовать с другими решениями: интегрироваться и обмениваться данными.

«Мы создали “N3.Человеческий капитал”, чтобы наладить диалог между образованием, бизнесом и людьми. Платформа включает в себя решения для людей самых разных возрастов: детей и молодежи, взрослого трудоспособного населения, граждан предпенсионного возраста. Кроме того, большое внимание уделяется поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья: при подборе мероприятий, кружков, секций и программ учитываются специальные критерии доступности среды, технической, физиологической и методической доступности. При этом система предусматривает развитие по индивидуальным траекториям, что делает обучение более гибким и эффективным, – сказала Ольга Романова, руководитель направления “Образование” ГК “Нетрика”. – Благодаря включению решения в реестр ПО Минкомсвязи его смогут использовать госорганизации и органы власти. Это стало еще одним шагом по достижению амбициозных целей, которые стоят перед нашей компанией сегодня».

Ранее в реестре Минкомсвязи уже были зарегистрированы «N3. Здравоохранение», «N3.Автоматизация», «N3.Аналитика», «N3.Открытые данные», «N3.Туризм», «N3.Строительство» и другие решения «Нетрики».

Реестр отечественного ПО Минкомсвязи создан в соответствии со статьей 12.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он разработан для популяризации российских решений и поддержки отечественных производителей.

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