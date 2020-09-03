Резидент «Сколково» выпустил пакет отраслевых решений для автоматизации бизнеса

Компания «Простой бизнес», резидент фонда «Сколково» и разработчик одноименной CRM-системы, выпустила коллекцию из 16 готовых решений для автоматизации бизнеса компаний различных сфер деятельности.

На сегодняшний день в России только 17% компаний пользуются CRM-системами. В основном для ведения клиентской базы. При этом сейчас становятся приоритетными повышение эффективности и формирование лояльной аудитории.

Предложенные «Простым бизнесом» решения адаптированы для автоматизации сферы услуг, онлайн-магазинов, фитнес-клубов, колл-центров, агентств недвижимости, автосервисов, турагентств, типографий, веб-студий, курьерских служб, строительных организаций, а также юридических, медицинских, логистических, производственных и ИТ-компаний. Спектр направлений планируется расширять.

Ирина Лой, директор по развитию компании «Простой бизнес», сказала: «CRM-сервисы в существующем виде не удовлетворяют потребностям бизнеса. При этом потенциал огромен. Недавно мы провели исследование и спросили у российских компаний, планируют ли они и после пандемии переходить на удаленный режим работы. 48% руководителей компаний заявили, что собираются полностью или частично работать удаленно. Бизнес уходит от универсализации, предпочитая отраслевые решения. Стандартные программы не отвечают запросам, поскольку продажи во многом определяются конкретными нишевыми факторами. Нужды курьерской службы отличаются от потребностей металлургического предприятия, а программа, подходящая для турагентства, не поможет заработать онлайн-магазину. Мы постоянно анализируем потребности компаний: как только заметили тенденцию к переменам, сразу начали разрабатывать пакет отраслевых решений».

Как отмечают в компании, еще одна проблема, препятствующая развитию автоматизации бизнеса в России, – отсутствие у многих разработчиков CRM специалистов по внедрению. В результате организациям предлагаются внедрения от аутсорсинговых компаний-партнеров, оплатить услуги, которых (порядка 150-200 тыс. руб.) могут только крупные корпорации. В «Простом бизнесе» внедрение отраслевых решений обойдется в 3-4 раза дешевле, поскольку работу выполняют непосредственно специалисты компании. Настройка CRM занимает в среднем 5-7 дней.

Андрей Коньшин, проектный менеджер кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Автоматизация имеет большое значение для развития российского бизнеса, особенно после COVID-кризиса, когда повышение эффективности и сокращение расходов стали играть решающую роль. Сегодня важно понять, что тормозит внедрение новых CRM-технологий и предложить альтернативные решения. Разработчик CRM “Простой бизнес” уделяет особое внимание исследованию потребностей отечественных компаний. Поэтому новые отраслевые системы, созданные специально под нужды конкретных отраслей, становятся такими востребованными. Внедрение точечно настроенных отраслевых CRM помогает повысить эффективность бизнеса, и это видно по цифрам: росту продаж, увеличению количества клиентов и повторных обращений, повышению скорости обслуживания покупателей».

По случаю запуска новинок компания «Простой бизнес» организовала конкурс. Чтобы стать его участником, нужно ответить всего на один вопрос. Авторы самых оригинальных ответов из каждой сферы деятельности получат возможность бесплатно внедрить отраслевое решение CRM «Простой бизнес», адаптированное для компании.