Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф

Сбербанк и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в шруппу ВЭБ.РФ) договорились о техническом сотрудничестве в области применения цифровых продуктов и использования облачных технологий в рамках проекта создания интернет-сервиса лесвосток.рф.

В частности, для обеспечения работы сервиса планируется задействовать облачную платформу группы Сбербанк SberCloud, а также суперкомпьютер Сбербанка «Кристофари», который занимает 36 место в списке самых производительных суперкомпьютеров в мире.

Новая система управления лесным комплексом и развитием лесной инфраструктуры создается по поручению вице-премьера, полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Цели проекта: создание условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности, формирование открытых публичных данных и процедур предоставления в пользование лесных участков, внедрение механизмов биржевых торгов, создание инфраструктуры для формирования публичного рынка сделок с древесиной.

Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка, отметил: «Нам важно быть частью инициативы, которая поможет сделать одну из основных сфер экономики современной, технологичной и прозрачной. Уверен, что наше сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока будет продуктивным и уже в скором будущем лесничество сможет воспользоваться всеми возможностями цифровой платформы. С учетом географического расположения отраслевая экспертиза банка высоко оценивает потенциал развития лесной промышленности в регионе. Открытость и прозрачность данных по лесосырьевому обеспечению привлечет инвестиции в отрасль и ускорит ее развитие».

Кирилл Берман, вице-президент ФРДВ, сказал: «Информационно-технологическая облачная платформа Сбербанка станет основой цифровой экосистемы сервиса лесвосток.рф. Сотрудничество обеспечит возможности для обработки огромных массивов данных. В частности, мы сможем комплексно анализировать космические снимки всех лесов Дальнего Востока с применением технологий искусственного интеллекта с периодичностью раз в каждые 72 часа. Это позволит осуществлять оперативный мониторинг лесного хозяйства и своевременно предотвращать незаконную вырубку».