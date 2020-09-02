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ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области

ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ Лизинг и «Ростелеком» создадут комплексную автоматизированную систему учета электроэнергии и телемеханики с удаленным сбором данных для объектов «Россети Центр» (публичное наименование «МРСК Центра») в Воронежской области. Финансирование инфраструктурного проекта, стоимость которого составляет почти один миллиард рублей, обеспечит «ВТБ Лизинг». «Ростелеком» будет координировать техническую реализацию — создание инфраструктуры, развертывание оборудования и цифровых решений, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Это первый подобный лизинговый проект в сфере цифровизации энергетики для обеих компаний.

Система, реализованная «Ростелекомом», позволит электросетевой компании автоматизировать учет и мониторинг энергоресурсов, обеспечить управление инженерной инфраструктурой. Автоматическая передача информации на основании данных, полученных от приборов учета, сократит затраты на ручной ввод показаний и исключит искажения электросетевых параметров.

«Ростелеком» выполнит работы по проекту для «Россети Центр Воронежэнерго» (филиал «МРСК Центра») в 16 РЭС (районные электрические сети), которые охватывают больше половины Воронежской области. Компания проведет проектно-изыскательские работы, поставит и установит около 43 тысяч приборов учета электроэнергии и 600 трансформаторных шкафов. Проект включает восемь этапов и реализуется в крайне сжатые сроки. Почти половина всего объема работ должна быть выполнена до конца 2020 года, а завершение запланировано в июле 2021 года.

«“Ростелеком” уже обладает успешным опытом создания автоматизированных систем учета электроэнергии более чем в десяти субъектах Российской Федерации. Такие цифровые системы позволяют повысить эффективность управления электросетевым хозяйством, включая увеличение оперативности и достоверности собираемых данных, процента сбора платежей от пользователей, автоматизацию выставления счетов за потребленную энергию. Проект в Воронежской области будет реализовываться с учетом нашей экспертизы и использовать оборудование и решения, которые уже доказали свою высокую результативность. Автоматизация систем учета очень быстро начинает приносить отдачу, повышая экономические и операционные показатели заказчика — подразделений “Россетей”», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

«Автоматизированная система позволит вести интеллектуальный учет потребления электроэнергии, снизить операционные и инвестиционные расходы, сократить потери электроэнергии, контролировать работу сетей в удаленном режиме, предупреждать нештатные ситуации и улучшить показатели надежности. Подобный подход созвучен действующей Стратегии развития электросетевого комплекса страны, утвержденной Правительством РФ», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Мы рады продолжить сотрудничество с “Ростелекомом” в рамках стратегически важных задач, к которым относится цифровизация электросетевой инфраструктуры в разных регионах страны. Чтобы удовлетворить растущие потребности в высокотехнологичном оборудовании, мы готовы предлагать сбалансированные решения для реализации инвестиционных проектов энергокомплекса и в дальнейшем», — сказал генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер.

«Ростелеком» сотрудничает с ВТБ Лизинг с 2019 года. Лизинговая компания финансирует закупки провайдером систем хранения данных, телекоммуникационного и IT-оборудования. Техника приобретается для оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики РФ. Срок лизинга составляет пять лет, все сделки заключаются с нулевым авансовым платежом.

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