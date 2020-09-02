Подведены итоги работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что в рамках суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» возможностью подать документы через Единый портал государственных и муниципальных услуг для зачисления в российские вузы в 2020 году воспользовались более 20 тыс. абитуриентов, подав около 70 тыс. заявлений.

«С момента запуска суперсервиса в нем приняли участие 54 вуза. Еще при проектировании суперсервиса была очевидна его востребованность, ведь каждый год в вузы поступает почти миллион абитуриентов. Особенно актуальным сервис стал в посткарантинный период, когда все еще до конца не отошли от дистанционного взаимодействия. У меня самого старшая дочь подавала документы на поступление в университет через портал госуслуг. Я уверен, что такой формат будет успешен и в будущем», — сказал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет получить сразу несколько услуг. Выбрать вузы для поступления, направить заявление о зачислении, приложив копии необходимых документов, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках и узнать о зачислении, получив уведомление от вуза. Управлять согласием на зачисление и вносить изменения в поданное заявление также можно через личный кабинет на Госуслугах.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтвержденную учётную запись на Едином портале госуслуг.

В 2020 году через Единый портал госуслуг абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 российских вуза. В 2021 году планируется расширить возможности суперсервиса для подачи заявлений во все государственные организации высшего образования.