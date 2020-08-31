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СУБД Arenadata DB работает в среде защищенной операционной системы «Альт 8 СП»

Интеграция Системное ПО ИТ в госсекторе

Российская аналитическая СУБД для хранения больших данных Arenadata DB прошла сертификацию на совместимость и корректность работы с отечественной операционной системой «Альт 8 СП» на платформе х86_64. Созданный программный стек будет, в первую очередь, полезен организациям, которые обязаны хранить и обрабатывать крупные массивы информации в среде российской ОС, сертифицированной ФСТЭК России.

ОС «Альт 8 СП» и СУБД Arenadata DB развиваются на основе свободного ПО. Это дает возможность создателям операционной системы, компаниям ИВК и «Базальт СПО», совместно с разработчиками СУБД из компании Arenadata использовать лучшие наработки международных проектов, обмениваясь с ними инновационными наработками.

«Мы заключили партнерство с «Базальт СПО» и ИВК по многочисленным просьбам наших клиентов и партнеров, — сказал технический директор Arenadata Александр Ермаков. — Наша команда успешно провела функциональное тестирование Arenadata DB версии 6.7 на расширение кластера и апгрейд системы на базе ОС «Альт 8 СП». Мы планируем применить этот опыт и к другим программным продуктам «Базальт СПО», чтобы предоставить заказчикам полный инструментарий для работы».

«Альт 8 СП» — популярный в России дистрибутив с высоким уровнем защиты на основе ядра Linux, сертифицированный в ФСТЭК, ФСБ и Министерством обороны России. Продукт включен в Единый реестр отечественного ПО и предназначен для обработки, хранения и передачи информации в защищенной программной среде.

«Операционная система «Альт 8 СП» позволяет создать доверенную цифровую среду для работы с информацией ограниченного доступа, содержащей служебную, коммерческую и иные виды тайн, а также персональные данные, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор группы компаний ИВК. – В сочетании с СУБД Arenadata DB она станет основой цифровой среды организаций, которым необходимо анализировать гигантские массивы данных и надежно защищать полученные результаты».

«СУБД Arenadata DB – один из ключевых программных продуктов в обширной экосистеме ПО, совместимого с операционными системами семейства «Альт», – сказал Алексей Смирнов, генеральный директор «Базальт СПО». – Мы планомерно наращиваем экосистему, в первую очередь, – обеспечивая совместимость с наиболее развитыми, надежными и перспективными программными продуктами».

В дальнейших планах Arenadata — подтвердить совместимость ОС «Альт» с остальными продуктами, входящими в единую платформу данных Arenadata Enterprise Data Platform.

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