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В Минкомсвязи возобновил работу экспертный совет по совершенствованию ЭДО в органах госвласти

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Как ранее предсказывал CNews, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось заседание экспертного совета по вопросам совершенствования межведомственного электронного документооборота (МЭДО) в органах государственной власти. Установочное заседание совета под председательством замглавы Минкомсвязи России Андрея Черненко было посвящено актуальным вопросам развития системы МЭДО.

«Мы фиксируем широкое распространение МЭДО в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Однако на уровне муниципалитетов использование электронного документооборота пока недостаточное. Одна из наших задач сейчас — расширить его использование в администрациях муниципальных образований всех уровней и среди бюджетных учреждений, таких как школы, сады, больницы», — отметил замглавы Минкомсвязи России Андрей Черненко.

В настоящее время при информационном обмене широко используется практика передачи по МЭДО скан-копий бумажных документов с собственноручными подписями и скан-копий приложений. Кроме того, отсутствуют законодательно закрепленные жесткие требования к заполнению описательных полей при передаче документов по МЭДО, а также требования по ведению единой нормативно-справочной информации, общей для всех участников МЭДО.

«Важным направлением деятельности совета является развитие функциональности систем электронного документооборота участников МЭДО, основанного на новых возможностях межведомственного взаимодействия: авторегистрация документов, автозаполнение отдельных полей карточек ЭДО, сквозной мониторинг процессов ЭДО, подготовка отчетности и аналитики. Планируем совместно с отраслью в рамках совета обсуждать наиболее эффективные способы реализации», — отметил Андрей Черненко.

В установочном заседании приняли участие представители Минкомсвязи России, Аппарата Правительства РФ, Росархива, а также участники рынка СЭД. Новый состав экспертного совета в ближайшее время будет утвержден приказом Минкомсвязи России.

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