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Организация «Цифровая экономика» поможет правительству Чувашии ускорить цифровую трансформацию республики

ИТ в госсекторе

Кабинет министров Чувашской Республики и организация «Цифровая экономика» договорились о совместной работе по ускоренному внедрению цифровых технологий в экономику региона. Соответствующее соглашение подписали врио главы Чувашской Республики Олег Николаев и генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон для реализации проектов нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» в Чувашии. В частности, планируется организовать совместную работу по запуску технологических решений, направленных на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении региона.

Источником решений для цифровизации предприятий республики Чувашия станет база региональных кейсов цифровой трансформации, созданная организацией «Цифровая экономика». В базе содержатся более 220 решений для улучшения качества жизни, повышения эффективности госуправления и бизнеса.

«Системное взаимодействие профессиональных команд нашей организации и правительства Чувашии обогатит стороны новыми компетенциями и будет максимально полезным для жителей региона и страны в целом. Наша задача, в том числе в рамках этого соглашения, – максимально раскрыть потенциал цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а результаты цифровизации сделать понятными обществу», – сказал генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

«Сегодня очевидно, что цифровизация требуется как для экономики, так и для эффективной работы в социальной сфере. Опыт АНО «Цифровая экономика» в этом вопросе позволит максимально быстро и эффективно внедрить в республике решения, которые себя уже хорошо зарекомендовали. Это позволит существенно сэкономить время и средства и получить результат. Кроме того, компании республики также имеют определенные компетенции в области цифровизации. Это и кибербезопасность, и цифровизация в электротехнике, и ряд других направлений. Соглашение, которые мы подписали, будет способствовать тому, чтобы их наработки находили применение в других регионах страны. Тем самым мы не просто поделимся своими достижениями, а откроем для наших компаний новые рынки», – отметил врио главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Как отметил директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин, промышленные предприятия Чувашской Республики уже приняли участие в стратегической сессии «Цифровая прокачка бизнеса», проведенной организацией «Цифровая экономика» совместно с правительством республики при поддержке Минпромторга России. Участники стратсессии выбрали более 20 цифровых отечественных решений, внедрение которых повысит экономическую эффективность деятельности предприятий реального сектора экономики Чувашской республики. И в настоящее время с правительством региона прорабатывается вопрос о создании регионального центра цифровой трансформации промышленности. Кроме этого, также прорабатывается запрос региона на проведении серии «цифровых прокачек» других приоритетных отраслей экономики, социальной сферы, госуправления.

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