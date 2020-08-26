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Концерн «Созвездие» показал радиостанцию из новейшего подвижного радиоцентра дальней связи

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) впервые представил на форуме «Армия-2020» одну из ключевых подсистем новейшего подвижного радиоцентра дальней связи для высших звеньев управления Вооруженных Сил – радиостанцию Р-176-1АЕ.

Радиостанция Р-176-1АЕ относится к пятому поколению средств радиосвязи. Уникальность разработки заключается в реализации современных SDR-технологий (Software Defined Radio). Программно-определяемая платформа позволяет регулярно обновлять программное обеспечение с добавлением новых функций и расширением возможностей в течении всего жизненного цикла изделия.

«Разработок такого класса в отечественной промышленности не проводилось более 30 лет. В отличие от предшественников, новая радиостанция позволяет организовать работу практически во всех классических видах модуляции. Изделие имеет открытую архитектуру, что дает возможность проводить плановую модернизацию программного обеспечения и автоматизированных рабочих мест операторов. Благодаря этому оборудование может использоваться в качестве унифицированного межвидового и межведомственного средства для организации радиосвязи в полевых и стационарных условиях», - отметил временный генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

Подвижной радиоцентр дальней связи, в состав которого входит радиостанция Р-176-1АЕ, обеспечивает автоматическую и автоматизированную передачу данных, телефонную и телеграфную информацию в условиях непреднамеренных и преднамеренных помех на расстояниях до 4000 км (полевой радиоцентр) и до 8000 км (стационарный радиоцентр).

Радиостанция Р-176-1АЕ впервые представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в рамках объединенной экспозиции радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех в Павильоне В.

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