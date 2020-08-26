«Галэкс» реализовала «Цифровой сельсовет» в Новосибирской области

«Галэкс» объявила о том, что в Поварёнском сельсовете Новосибирской области выросла доля граждан, использующих госуслуги в электронном виде, благодаря реализации проекта «Цифровой сельсовет». Инициатором проекта выступило министерство цифрового развития и связи Новосибирской области.

Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области было принято решение развернуть пилотное рабочее место в администрации Поварёнского сельсовета, которое позволит любому желающему воспользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде. В рамках проекта компания «Галэкс» реализовала программно-аппаратный комплекс «Цифровой сельсовет». При этом необходимо было выполнить ряд требований: сохранить конфиденциальность данных пользователя; ограничить доступ пользователя ресурсами начального экрана (портал «Госуслуги», сайт МФЦ, ресурсы «электронной школы», запись на прием к врачу и тд.); обеспечить рабочее место возможностью сканирования, копирования и печати документов.

Компания «Галэкс» поставила необходимое оборудование и настроила интерфейс компьютера, сделав его простым и удобным. Например, для получения необходимой электронной услуги нужно лишь выбрать соответствующий ресурс на начальном экране. Для удобства работы все отсканированные или загруженные файлы хранятся в «Документах» — папке начального экрана. После завершения работы все данные пользователя, в том числе информация, введенная в браузере, будут удалены и недоступны посторонним, включая обслуживающий персонал.