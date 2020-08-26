«Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net

На технологической платформе BarsUp.Net «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», появилась возможность генерировать тесты интерфейсов, а также развернут сервис статического анализа кода генерируемых систем на базе SonarQube.

Теперь все разрабатываемые приложения на платформе Barsup.Net регулярно анализируются через сервис статического анализа, что позволяет находить как недоработки в прикладном коде, так и оптимизировать платформу и конструктор приложений.

«Сервис показывает качество, надежность и безопасность большого объема кода – например, в одном проекте может насчитываться 1,4 млн строк кода, сгенерированного конструктором, и 440 тыс., написанных вручную. Разработчики получили возможность своевременно принимать меры по их улучшению. Заказчики быстрее получают качественный результат», – сказал Тимур Ахмеров, генеральный директор «Барс Груп».

Более того, в новой версии можно проверить работоспособность интерфейса перед переносом его на продуктовый сервер: генерируется объектная модель для каждой формы, панели и реестра, позволяющая писать тесты наглядно, быстро и удобно. Также создаются тесты, которые эмулируют действия пользователей в интерфейсе разрабатываемой системы. В 2020 г. этом году все проекты получат инструмент дополнительной проверки работоспособности приложения перед обновлением.

Технологическая платформа BarsUp.Net собственной разработки «Барс Груп» включает в себя фреймворк и конструктор приложений для ускорения процесса разработки систем: продукт позволяет собирать прикладные решения из готовых блоков без привлечения разработчиков. BarsUp.Net входит в реестр отечественного ПО и регулярно получает обновления.