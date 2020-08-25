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Спецпроекты

Цифровой сервис от КАМАЗа стал резидентом ОЭЗ «Иннополис»

ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Онлайн-сервис аренды спецтехники «Спецшеринг», цифровой проект «КАМАЗ», получил статус резидента особой экономической зоны «Иннополис».

Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова включил компанию «Спецшеринг» в список резидентов ОЭЗ.

Спецшеринг – онлайн-сервис аренды спецтехники, ориентирован на бизнес любого масштаба строительной, промышленной, нефтегазовой, логистической и сельскохозяйственной отраслях. Сервис работает по принципу платформы, объединяет владельцев техники и потенциальных заказчиков. Проект запущен в рамках внутрикорпоративного бизнес-акселератора ПАО «КАМАЗ» в 2018 году.

Сервис «Спецшеринг» обеспечивает быстрый и удобный поиск спецтехники для решения любых задач. Платформа оптимизирует процессы взаимодействия клиентов, ведения расчётов и документооборота. Для владельцев техники сервис открывает доступ к сотням новых заказов и повышает рентабельность автопарка. Для заказчиков сокращается время от возникновения потребности в технике до момента «техника на объекте».

«Миссия нашего сервиса — сделать цивилизованным и упорядоченным рынок аренды спецтехники. Став резидентами ОЭЗ “Иннополис”, мы планируем расширить функционал сервиса Спецшеринг, адаптировать сервис для масштабирования в новых регионах, продолжится работа над развитием удобства платформы. С помощью возможностей Иннополиса усилим it-экспертизу команды и откроем новые рабочие места», — отметил основатель сервиса Спецшеринг Роберт Зайниев.

Платформа сервиса Спецшеринг объединяет сайт и мобильное приложение (доступно на платформах Android и IOS). Сервис доступен для заказчиков и владельцев спецтехники в Москве и Московской области, Татарстане, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Краснодаре.

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