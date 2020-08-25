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«Росэлектроника» представила комплекс «Рать» для борьбы с дронами с системой направленного лазерного уничтожения

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил российский многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками «Рать» с системой направленного лазерного уничтожения. Комплекс создан на базе специального бронированного автомобиля и оборудован полным спектром средств обнаружения и подавления дронов для защиты критически важных объектов от несанкционированного вторжения БЛА.

В состав новинки входит радиолокационная станция, комплекс автоматического распознавания и подавления телекоммуникационных каналов, система направленного сверхвысокочастотного (СВЧ) подавления и система направленного лазерного уничтожения. Все оборудование интегрировано в единую интеллектуальную систему сбора, обработки и отображения информации. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий.

«Мы демонстрируем серию средств противодействия беспилотникам. В новом комплексе «Рать» мы объединили сразу несколько разработок наших предприятий. В результате создано не имеющее аналогов решение, которое гарантирует максимальную защиту от дронов. Комплекс может применяться для защиты как стационарных, так и подвижных объектов. Его потенциальными потребителями являются Вооруженные Силы, Росгвардия, полиция, другие силовые структуры», – сказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

Комплекс обнаруживает дроны на расстоянии до 3,5 км, осуществляет направленное подавление каналов управления БПЛА в радиусе до 2,5 км. При несанкционированном вторжении нескольких объектов блокирует их каналы связи и спутниковой навигации. Оператор комплекса также может физически уничтожить дрон с помощью системы направленного лазерного уничтожения.

Дополнительно на автомобиле установлен обзорно-поисковый прибор для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости.

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