ПСБ совместно с Минобороны запустил сервис по тестированию уровня финансовой грамотности военнослужащих

ПСБ совместно с Военным университетом МО России и Министерством обороны разработал автоматизированный комплекс оценки финансовой грамотности военнослужащих.

Оценка проводится на основе онлайн-тестирования, которое позволяет определить уровень теоретических и практических финансовых знаний человека, а также выявить его индивидуальные особенности при принятии финансовых решений.

Система тестирования состоит из трех блоков: теста для оценки общего уровня теоретических знаний в области финансового планирования, накоплений и сбережений, кредитования и финансовой безопасности; теста, определяющего способность принимать взвешенные финансовые решения, применять имеющиеся знания для оценки финансовых рисков; теста, который позволяет оценить, как эмоциональное состояние человека влияет на его финансовые решения.

По итогам тестирования система формирует результат в формате рекомендаций по каждому блоку с визуальным отражением на экране текущего уровня финансовых знаний человека.

«Стратегическая цель проекта «Финансовая грамотность», который ПСБ реализует совместно с Минобороны, – обеспечить финансовое благополучие военнослужащих. Благополучие начинается с умения принимать верные финансовые решения и оценивать риски. В гражданской жизни эти навыки формируются естественным образом - люди обращаются в банки, оформляют кредиты, консультируются, но армия – это служба 7 дней в неделю, зачастую в отдаленных воинских частях, где до ближайшего банка могут быть десятки километров. При этом, надо учитывать, что все военные начинают службу в очень молодом возрасте, курсантами или рядовыми срочной службы, не успев получить опыт управления личными финансами. Разработанная специалистами ПСБ и Минобороны система тестирования позволяет военнослужащим устранить пробелы в практических финансовых знаниях. Уникальность этой системы в том, что она не просто оценивает уровень финансовой грамотности, но и выявляет факторы риска», – сказала Екатерина Матвеева, руководитель центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ.

До конца года ПСБ совместно с Минобороны планируют запустить пилотный проект по использованию комплекса в ряде воинских частей. В перспективе тестовый комплекс оценки финансовой грамотности может быть интегрирован в другие программы повышения финансовой грамотности военнослужащих, реализуемые Министерством обороны и Военным университетом МО России.