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Принципы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники утверждены Правительством России

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе

Правительство России утвердило концепцию регулирования искусственного интеллекта и робототехники до 2024 г., созданную на площадке организации «Цифровая экономика». Соответствующее распоряжение подписано. В концепции определены основные принципы, на которых будут базироваться принимаемые в будущем законы в области искусственного интеллекта и робототехники.

Концепция, работа над которой шла больше года, была ранее одобрена рабочей группой федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», согласована Минэкономразвития России и теперь утверждена Правительством.

Согласно заявлению премьер-министра России Михаила Мишустина на оперативном совещании с вице-премьерами, концепция определяет принципы, на базе которых в дальнейшем будет совершенствоваться регуляторика, чтобы появились благоприятные условия для развития искусственного интеллекта и робототехники и исчезли существующие барьеры в самых разных сферах – от медицины до космоса. Использование современных решений позволит вывести отрасли на новый, более высокий уровень. Премьер также отметил ключевое положение концепции – все нововведения будут приниматься с учётом того, что технологии искусственного интеллекта и робототехники должны быть безопасны для людей и работать исключительно на благополучие человека.

По словам заместителя Министра экономического развития России Владислава Федулова, концепция стала первым документом в России, формирующим основы нормативного регулирования технологий искусственного интеллекта и робототехники.

«Нам предстоит пройти уникальный путь в трансформации российского права, в его адаптации к взаимодействию и отношениям, возникающим между человеком и машинами, также машинами и машинами. Это необходимо сделать в короткие сроки, руководствуясь при этом не только технократическими, но и гуманистическими принципами, в центре внимания которых интересы человека и его базовые ценности», – сказал Руслан Ибрагимов, руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование цифровой среды».

Правовые отношения в цифровой среде сегодня предлагается регулировать, основываясь на трех основных концепциях – концепции правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники, концепции комплексного правового регулирования и концепция управления изменениями. Все три документа разработаны на площадке организации «Цифровая экономика» в рамках федпроекта «Нормативное регулирование цифровой среды», последние два одобрены рабочей группой и в ближайшее время должны быть внесены в правительство.

«В целом, эти три концепции определяют вектор правового регулирования цифровой среды на среднесрочную перспективу, причем если первые две говорят о том, в каких направлениях необходимо регулирование, то последняя – о том, каким образом будет проходить это регулирование и каков ожидаемый результат мы хотим получить, – отметил Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» организации "Цифровая экономика". – Важность всех трех документов, после их одобрения на правительственном уровне, заключается в том, что государство и бизнес «на берегу» договариваются о важнейших направлениях и способах регулирования для эффективного функционирования цифровой экономики, а значит, экономят человеческие и временные ресурсы для достижения поставленных задач по скорейшему правовому обеспечению "новой" экономики».

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