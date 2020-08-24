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«Ростех» и Новгородская область будут совместно внедрять комплексные цифровые решения для управления регионом

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Госкорпорация «Ростех» внедрит в Новгородской области новые информационные технологии для цифровизации управления регионом, городского транспорта, образования, здравоохранения и ЖКХ. Также госкорпорация примет участие в создании и развитии инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай». Соответствующее соглашение было подписано в ходе форума «Армия-2020».

Соглашение о сотрудничестве предусматривает формирование в регионе на основе технологических разработок госкорпорации инновационной цифровой инфраструктуры, необходимой для наращивания промышленного, инновационного и экономического потенциала области. Подписи под документом поставили губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Стороны также договорились о сотрудничестве в создании и развитии инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай», проект создания которого разрабатывался руководством Новгородской области в сотрудничестве с НовГУ, вузами-партнерами и предприятиями электронной промышленности. Деятельность центра будет направлена на разработку, продвижение и коммерциализацию прикладных исследований для создания биомедицинских, цифровых, сверхточных, диагностических и реабилитационных программно-аппаратных электронных систем мониторинга, прогноза и принятия решений для медицины, оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов, сельского и лесного хозяйства.

«Идея создать в регионе инновационный научно-технологический центр получила одобрение Президента Российской Федерации Владимира Путина. При непосредственной поддержке предприятий радиоэлектронного комплекса "Ростеха" он может стать драйвером инновационного высокотехнологичного развития не только региона, но и страны в целом, а также одним из катализаторов для диверсификации производства на предприятиях ОПК. Мы уже наработали опыт успешного взаимодействия с госкорпорацией – на базе Новгородского государственного университета создан Инжиниринговый центр радиоэлектронного прототипирования, который в кооперации с промышленными партнерами проводит научные исследования в сфере радиоэлектроники», – отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В числе разработок «Ростеха», которые планируется внедрить в регионе, системы для цифровизации транспорта, образования, здравоохранения и ЖКХ, повышения энергоэффективности инфраструктуры, а также комплексы фотовидеофиксации, весогабаритного контроля, экомониторинга, защиты информации, автоматизированные рабочие места врачей, медицинское оборудование, в том числе предназначенное для противодействия распространения COVID-19, и многое другое.

«Новгородская область интенсивно развивается и внедряет передовые технологии в самых разных сферах. "Ростех" способен оказать региону всестороннюю поддержку в развитии данного направления. В госкорпорации накоплены обширные компетенции по внедрению цифровых технологий в городскую среду, создан обширный пул разработок, которые могут применяться как отдельно, так и в составе комплексных решений, которые охватывают целые отрасли регионального хозяйства. Подписанное сегодня соглашение позволит нам эффективно взаимодействовать в проектах цифровизации региона, решать задачи, поставленные президентом в рамках приоритетных нацпроектов. Мы уверены, новые технологии повысят качество, комфорт и безопасность жизни населения Новгородской области. Отмечу также, что в реализации совместных проектов мы планируем максимально задействовать наши предприятия, расположенные на территории области, что несомненно отразится на экономике региона и его инвестиционной привлекательности», – сказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Ростех» и регион также договорились о проведении совместной работы по привлечению стратегических инвесторов в области высоких технологий, организации финансирования инвестпроектов, разработке новых финансовых инструментов для их реализации. Дополнительно подписанное соглашение предусматривает координацию мероприятий по внедрению в производство передовых технологий, которые позволят повысить конкурентоспособность отечественных разработок высокотехнологичной продукции, сократить сроки и стоимость ее создания.

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