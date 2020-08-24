Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей

Росстандарт утвердил серию предварительных национальных стандартов в области интернета вещей, сенсорных сетей и промышленного интернета вещей. Документы были разработаны техническим комитетом «Кибер-физические системы» на базе РВК при поддержке Минпромторга России.

Благодаря новым стандартам проектирование и разработка различных систем интернета вещей и промышленного интернета вещей в России станет проще. Развитие новых продуктов, сервисов и приложений для цифровых систем с использованием IoT и IIoT не будут зависеть от конкретного вендора. В совокупности со стандартами протоколов обмена интернета вещей основополагающие стандарты смогут войти в практическую работу на всех уровнях: от включения в образовательные курсы для профильных специалистов до «готового стартового пакета» для независимых разработчиков продуктов и сервисов на рынке IT.

«Рост рынка технологий интернета вещей обусловлен эффективным внедрением цифровых технологий в российскую промышленность, развитием качественных и независимых решений, а также обеспечением их совместимости между собой. Такое развитие поддерживается в том числе инициативами в рамках нормативного правового и технического регулирования посредством раскрытия технологических подходов, а также включения протоколов в проекты международных стандартов. Мы полностью поддерживаем активность бизнес-сообщества в этом направлении», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

В разработку стандартов были вовлечены эксперты из Ассоциации интернета вещей (АИВ), АО «Лаборатория Касперского», АО «Инфовотч», АО «РЖД», ПАО «Мегафон», ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Ростелеком», ООО «УЦСБ», ООО «Энерго Капитал», Ассоциация в сфере информационно-коммуникативных технологий, ИПУ РАН, АО «Шнейдер Электрик» и др.

«Утвержденная серия стандартов стала первым примером российского нормативного регулирования интернета вещей. Это важный шаг к созданию полноценной экосистемы цифровых технологий в нашей стране. В разработку документов были вовлечены как компании с госучастием, так и независимые рыночные игроки – всего более сотни экспертов. При этом на этапе утверждения документов в Росстандарте диалог с профсообществом не завершится: формат предварительных национальных стандартов оставляет нам возможность для их дальнейшей проработки и модификации на этапе апробации, с учетом обратной связи рынка», — отметил заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев.

«Информационные технологии в своей максиме должны способствовать устранению большинства возможных информационных неравенств. Утвержденные при нашем участии стандарты направлены на борьбу с технологическими дискриминациями в области Интернета вещей. К уже разработанным и разрабатываемым стандартам, определяющим непосредственно протоколы Интернета вещей, мы добавляем основополагающие документы, не менее важные для развития рынка. Таким образом, рынок получает универсальный базовый инструментарий: общие семантические подходы, равные возможности по формированию архитектур своих решений, диалог по обмену данных и достижению совместимости решений. Все это должно способствовать выходу на рынок альтернативных решений, развитию устойчивых цифровых платформ и формированию собственных экосистем», — сказал руководитель программ РВК, председатель ТК «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

С полным перечнем утвержденных стандартов можно ознакомиться на сайте Росстандарта и на официальном сайте Технического комитета «Кибер-физические системы».