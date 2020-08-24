Разработчик микросхем локализует производство в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Центр проектирования микросхем НПЦ «Элвис» локализует свое производство на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» в начале 2021 года, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Компания «Элвис» стала одной из первых, выбравших для локализации инновационные лабораторно-промышленные корпуса на площадке Алабушево, куда переедет в начале следующего года. Планируется, что производство займет площадь более 9 тысяч квадратных метров. Предприятие займется проектированием микросхем и систем на кристалле, систем с компьютерным зрением и элементами искусственного интеллекта, радиолокационных систем и интегрированных систем безопасности. Всего будет создано более 500 рабочих мест», – сказал Александр Прохоров.

Одна из разработок компании – радиолокационная станция «ЕНОТ», которая способна обнаружить, измерить координаты и скорость передвижения малых беспилотников и дронов на расстоянии до 1,8 км, а также наземных и надводных объектов. Уже в скором времени система будет протестирована за рубежом, после чего ее передадут Корейской государственной корпорации по управлению аэропортами (KoreaAirportsCorporation, KAC), которая планирует установить российского «ЕНОТа» в одном из корейских аэропортов.

В 2019 году компания «Элвис» заняла 48 позицию в рейтинге «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России».

В ближайшее время компания также планирует получить статус резидента, сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

«Площадка «Алабушево» активно развивается и заполняется новыми компаниями, размещающими свое производство на уже готовых для эксплуатации площадях. В будущем предприятие планирует получить статус резидента и доступ ко всем преференциям, которые позволят ей ежегодно экономить до 47% на налоговых сборах и других обязательных платежах. Речь идет о нулевой ставке на имущество и транспорт, сниженном налоге на прибыль и беспошлинном импорте», – отметил он.

Выбор площадки «Алабушево» для локализации производства обусловлен развитием компании, сказал генеральный директор НПЦ «Элвис», д.т.н., профессор Ярослав Петричкович: «Сотрудниками нашей компании являются 520 специалистов, в том числе доктора технических наук и кандидаты наук. Для улучшения условий производства была выбрана площадка «Алабушево». На её территории размещаются инновационные компании, с которыми мы сможем образовать единую экосистему. Вся имеющаяся инфраструктура соответствует самым высоким стандартам. Рядом с производством расположены офисы, конгресс-центры и переговорные для встреч с партнёрами и заказчиками».