НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области

Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех») заключил соглашения с Курской областью и Республиками Дагестан и Крым о сотрудничестве в области развития современных цифровых технологий для системы регионального здравоохранения. Документы подписаны в рамках форума «Армия-2020» и рассчитаны на три года.

В регионах будет создан цифровой контур в медицинской сфере на базе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Интеграция с ЕГИСЗ откроет жителям доступ к цифровым услугам, в числе которых − электронные медкарты, онлайн-запись к специалистам, кабинет «Мое здоровье», телемедицинские и другие сервисы. Проект также позволит осуществлять трансфер медицинских данных между федеральными и региональными информсистемами, повысит безопасность и будет содействовать реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Цифровая экономика».

«На сегодняшний день ЕГИСЗ − это один из самых масштабных проектов в области российского цифрового здравоохранения. Интеграция регионов в единый цифровой контур позволит создавать высокотехнологичные решения в сфере информатизации здравоохранения, организовать обмен научно-техническими результатами и создаст предпосылки для дальнейшей цифровой трансформации отрасли», – сказал генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

НЦИ обладает экспертными компетенциями в сфере взаимодействия специализированных информационных систем органов исполнительной власти и медицинских организаций. Компоненты цифровой платформы реализуются во всех субъектах России. К середине 2020 г. 13 подсистем ЕГИСЗ обслуживают более чем 19 тыс. медицинских и фармацевтических организаций и содержат сведения о 133 млн пациентов и более 3 млн медработников. Ежемесячно через портал госуслуг проходит более 1 млн записей на прием к врачу.