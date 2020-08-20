В России сконструировали «неубиваемый» дрон

Специалисты Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе университета Иннополис сконструировали «неубиваемый» дрон. Назвали разработку Tensodrone. Он способен выдержать падения с двадцатиметровой высоты и сохранить работоспособность после удара

Новейший ударопрочный беспилотник университета Иннополис сконструирован по принципу тенсегрити, который используется в архитектуре при строительстве мостов. Робот выглядит как каркасная конструкция, в которой используется взаимодействия стержней, работающих на сжатие, и растягиваемых тросов. Стержни не соприкасаются друг с другом, но висят в пространстве, а их относительное положение фиксируется тросами, поэтому ни один стержень не изгибается. Моторы, камеры, контроллеры и другие элементы беспилотника устанавливаются в разных частях тенсегрити-структуры. Схема установки элементов может изменяться.

Разработку Tensodrone сотрудники из разных лабораторий центра начали летом 2019 г. Первые прототипы тенсегрити-роботов создавались из обычных деревянных палочек и резинок, далее конструкция усложнялась и применялись элементы из углепластика.

В робототехнике этот принцип уже используется для разработки податливых, легких и ударопрочных роботов. Самый известный аппарат, работающий на принципе тенсегрити, — наземный робот NASA Super Ball Bot для исследования поверхностей планет.

БПЛА подобной конструкции разрабатывались в Имперском колледже Лондона, однако их опытный образец не прошёл этап тестирования. «Разработчики из Англии не решили концептуальные проблемы и не придумали, как качественно реализовать такой дрон: их прототип не смог взлететь. Конструкция в отличие от нашей — это жесткий дрон внутри тенсегрити-клетки. Наша команда встроила элементы дрона в тенсегрити-структуру, которая тем самым является и рамой, и защитной клеткой одновременно», — сказал Роман Федоренко, доцент центра.

Младший научный сотрудник университета Иннополис Дмитрий Девитт сказал: «Для конструкции рабочего прототипа мы использовали карбоновые трубки и кевларовые нити с изготовленными на заказ пружинами. Другие мелкие элементы печатаются карбоном и мягким пластиком на 3D-принтере. Эти материалы в дополнение к принципу тенсегрити обеспечивают высокую прочность Tensodrone: во время испытаний после падения с 20 метров прототип не терял работоспособность и не повреждался».

Аппарат можно использовать для инспекции и картографирования помещений, а за счёт высокой прочности применять в труднодоступной для человека среде. «Сейчас Tensodrone летает самостоятельно по заданной миссии, в том числе по GPS на улице. Мы интегрируем в него наши алгоритмы планирования движения для автономного обследования и картографирования помещений с обходом препятствий», — отметил Федоренко. В перспективе аппарат доработают до новой возможности: БПЛА сможет изменять форму за счёт активного изменения длины стержней или натяжения тросов. Тенсодрон с изменяемой в полете геометрией сможет, к примеру, облетать пространства с большим количеством препятствий.

Сейчас разработчики университета Иннополис готовятся к патентной защите Tensodrone и планируют коммерческое развитие проекта.

По оценкам авторов дорожной карты «Аэронет» к 2025 г. российский внутренний рынок БПЛА может составить около 3% от общемирового, а в использовании и продаже будет находится до 2,5 млн устройств российского производства. По менее оптимистичным предположениям авторов портала ResearchAndMarkets.com, объем рынка БЛА вырастет с $19,3 млрд в 2019 г. до $45,8 млрд к 2025 г., причем среднегодовой прирост составит порядка 15,5%. Основным сдерживающим фактором является неразвитая в этой области законодательная система большинства стран.

Сейчас на мировом рынке похожее по конфигурации с Tensodrone устройство продаёт швейцарская компания Flyability. Дистанционно-управляемый БПЛА Elios 2 UAV компании Flyability используется для инспекции установки жидкостного каталитического крекинга на НПЗ Измит в Турции. По утверждениям Flyability, прямая экономия Tüpraş составила несколько сотен тысяч долларов США благодаря снижению простоя при инспекции на 2,5 суток и устранению необходимости срезать верхнюю часть стояка реактора, а также сэкономило 170 человеко-часов на инспекцию.

По подсчетам специалистов университета Иннополис, серийный Tensodrone на рынке будет стоить около 1,5 млн руб. В эту стоимость войдут наземный пульт управления и камеры со съемкой в высоком разрешении.