Участники «Цифрового прорыва» создадут интеллектуальный сервис для цифрового обучения сотрудников «Росатома»

В рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который пройдет с 21 по 23 августа для участников ИТ-хаба Южного федерального округа, командам предстоит разработать интеллектуальный сервис рекомендаций цифрового контента для персональной траектории обучения и развития сотрудников «Росатома». На выполнение задания отведено 48 часов.

Кейс «Персональная траектория обучения» был разработан экспертами «Гринатома», ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом». Участникам будет предложено придумать концепцию и создать прототип интеллектуальной платформы для сбора и обработки обратной связи от пользователя на цифровой обучающий контент, с помощью которого система сможет сформировать список материалов, рекомендованных сотруднику для дальнейшего изучения.

Разработчики кейса отмечают, что интеллектуальный ментор призван решить актуальную задачу по формированию единого эффективного образовательного инструмента для больших корпораций, где работают специалисты разных направлений и подготовки. Персонализированный подход позволит каждому сотруднику выстроить индивидуальный план развития, а цифровые технологии позволят ускорить и автоматизировать процессы подбора курсов.

«В этом году атомной отрасли исполняется 75 лет, и развитие сотрудников для нас, как и наших предшественников, играет важную роль. Так, этап «Цифрового прорыва» в ИТ-хабе Южного федерального округа позволит нам не только оценить реальные технологические решения команд, способствующие профессиональному росту нужных работникам компетенций, но и выявить новые ИТ-таланты. Мы планируем открыть подразделение "Гринатома" в Ростове-на-Дону и будем рассматривать активных участников «Цифрового Прорыва» как потенциальных коллег. Кстати, один из разработчиков нашего кейса – победитель регионального этапа «Цифрового прорыва» прошлого года», – отметил Евгений Абакумов, директор департамента информационных технологий госкорпорации «Росатом».

«Я работаю в "Гринатоме" с начала 2020 г., занимаюсь исследовательскими задачами в области искусственного интеллекта. Попробовать свои силы в компании решился после хакатона "Цифровой прорыв", когда узнал, что в ИТ-блоке "Росатома" есть интересный мне профиль. Здесь моя экспертиза востребована, я вижу результаты и дальнейшие перспективы. Мне нравится моя работа, и я хочу дальше продвигать свое направление в атомной отрасли», – сказал Дмитрий Куликов, эксперт филиала «Гринатома» в Сарове, разработчик кейса от госкорпорации «Росатом» для этапа конкурса «Цифровой прорыв» в ИТ-хабе Южного федерального округа.

Три команды – победителя по кейсу «Росатома» будут объявлены 23 августа. Всего на региональный этап в Ростовской области зарегистрировались более 2 тыс. человек. Южный ИТ-хаб стал третьим по популярности среди участников онлайн-хакатона «Цифровой прорыв» в 2020 г.