НПП «Рубин» сократило затраты на обновление «1С» с помощью «1С-Ижтиси»

НПП «Рубин» сократило затраты на обновление «1С» с помощью «1С-Ижтиси».

НПП «Рубин», специализирующееся на создании автоматизированных систем и комплексов управления в интересах Министерства обороны России, Министерства внутренних дел России и других силовых ведомств.

Для ведения учета в компании используется конфигурация «1С: Управление производственным предприятием», которая ежемесячно дорабатывается.

Периодически возникающие ошибки и сложности в корректном переносе изменений требовали тщательного тестирования обновлений. Для решения этой проблемы компания воспользовалась сервисом обновления измененных конфигураций «1С» от «1С-Ижтиси». По итогам сотрудничества предприятию удалось снизить материальные и временные издержки.

«Пользуемся сервисом уже несколько лет — нас полностью устраивает качество и скорость обновления. Отдельно хотелось бы отметить специалистов, оперативно поддерживающих обратную связь», – сказал Александр Моисеев, начальник отдела информационных технологий и автоматизации НПП «Рубин».