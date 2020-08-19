Федпроект «Искусственный интеллект» поддержит спрос на AI-решения, подготовку кадров и доступность данных

Новую редакцию федерального проекта «Искусственный интеллект» представил Центр компетенций ПАО «Сбербанк». Ключевые мероприятия призваны обеспечить спрос на отечественные разработки AI-продуктов, поддержку кадров и повышение доступности и качества данных, необходимых для развития AI. Изменения в финансировании мероприятий введены в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2020 г. № ДЧ-П10-7365.

Предлагаемые целевые показатели федпроекта «Искусственный интеллект» бизнес-сообществу и представителям государственной власти озвучил Михаил Сквирский, представитель Центра компетенций ПАО «Сбербанк». Так, к 2024 году 4000 специалистов должны получить высшее и дополнительное образование в области AI; 255 компаний-разработчиков AI-решений должны получить возможность воспользоваться господдержкой; на 200% должно вырасти количество публикаций на конференциях в области AI уровня А+; четыре отрасли российской экономики смогут достичь уровня зрелости «AI Ready»; все федеральные органы исполнительной власти проведут мероприятия по внедрению AI и подготовке дата-сетов.

«Все показатели формируемого федпроекта будут соотнесены с показателями общественно значимых результатов в сфере ускорения технического развития, достижение которых непосредственно связано с улучшением качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности», - сказал Михаил Сквирский.

В ходе заседания рабочей группы Оксана Тарасенко, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, заявила, что федпроект «Искусственный интеллект» вышел на финишную прямую, сохранив все самые важные структурные мероприятия, несмотря на уменьшение финансирования, и стал более правильно отвечать на те вызовы, которые ставит Президент России в стратегии развития экономики страны.

Федеральные органы исполнительной власти будут отвечать за разработку стратегии и дорожных карт по внедрению искусственного интеллекта в отраслях, в том числе с указанием объемов соответствующего финансового обеспечения и их источников. Речь идет о сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании. Цель данных разработок - повышение индекса готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта.

Согласно решению рабочей группы организации «Цифровая экономика», в следующей редакции федпроекта также будут учтены мероприятия по методологической поддержке ФОИВов в части подготовки дата-сетов и обеспечения их доступности, подготовленные Минкомсвязи России.

Представители бизнеса высказали опасения о смещении акцента федерального проекта в сторону государственного сектора и подчеркнули важность сохранения результатов в части повышения доступности и качества данных, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта.

Рабочая группа еще раз подтвердила приверженность ранее достигнутым договоренностям, согласно которым нормативные мероприятия общего (сквозного) характера в сфере искусственного интеллекта являются зоной ответственности рабочей группы «Нормативное регулирование цифровой среды», в то время как мероприятия отраслевого характера в сфере искусственного интеллекта – зоной ответственности рабочей группы «Искусственный интеллект».

«За последнее время на площадке организации «Цифровая экономика» Центром компетенций, Минэкономразвития и Минкомсвязи была проведена большая работа по согласованию федерального проекта. Согласно поручению Президента, эту работу мы завершим в ближайшее время и до конца августа получим целевую версию федерального проекта. Экспертная группа рассмотрит все озвученные замечания. В первую очередь это касается конкретизации связей с другими источниками финансирования мероприятий», - сказал Сергей Наквасин, заместитель генерального директора – директор направления «Цифровые технологии» организации «Цифровая экономика».