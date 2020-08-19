Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона

Предприятия Чувашской Республики приняли участие в стратегической сессии «Цифровая прокачка бизнеса», проведенной организацией «Цифровая экономика» совместно с правительством республики при поддержке Минпромторга России. Темой мероприятия стало внедрение российских цифровых технологий и платформенных решений в деятельность промышленных предприятий.

В течение двух дней эксперты работали с двух площадок – офлайн из Чебоксар и в формате видеоконференции в пространстве «Цифровая среда онлайн». Результатом стратсессии стал выбор более 20 цифровых отечественных решений, внедрение которых повысит экономическую эффективность деятельности промышленных предприятий Чувашской республики. Фокусом внимания стал переход к системной проактивной работе с предприятиями реального сектора экономики.

Цифровые решения представили приглашенные эксперты из числа ведущих российских технологических компаний: решение в сфере логистики «Яндекс. Маршрутизация» от компании «Яндекс»; транспортно-логистическая платформа «Мегафон.Карго», а также решения в сфере контроля автопарка и эффективного энергоменеджмента на предприятия от «Мегафон»; пакет решений от «СКБ Контур»; «1С.ERP» и решения для логистики от фирмы «1С»; образовательная платформа по цифровизации промышленности от компании «Цифра»; сервис по обеспечению безопасности на производстве и соблюдению регламентов за счет использования голосовых помощников и предиктивной аналитики от «Центра речевых технологий»; решение «Безопасная проходная» от Национального центра информатизации; решение компании «Галактика» «Управление производственными активами», сквозное управление производством от уровня холдинга до уровня рабочего места конкретного предприятия; ИАС Ситуационного центра предприятия от ГК «Спецпроект»; решения для промышленных предприятий на базе технологий видеоаналитики и интернета вещей и умное цеховое освещение от «ЭР-Телеком»; цифровая платформа оптовых закупок и сбыта продукции малого и среднего предпринимательства от «Сапл-биз»; технологии цифровых двойников для предприятий от Ctrl2GO.

«Цифровые двойники в промышленности уже приносят свою пользу, — отметил в своем выступлении директор по продуктам Factory5 (входит в Ctrl2GO) Артем Серебров. — Например, цифровые двойники оборудования и предиктивная аналитика приводят к сокращению его простоев до 12%, при проектировании цифровые двойники снижают затраты времени на процесс до 30%, а скорость обучения персонала с применением технологии цифровых двойников увеличивается на 50%. В результате предприятия, использующие данную инновацию, быстрее адаптируются к стремительно меняющимся трендам и событиям, повышают производительность и начинают эффективнее управлять ресурсами, что напрямую влияет на их конкурентоспособность».

В рамках «цифровой прокачки» был представлен опыт цифровизации промышленности Томской и Самарской областей, малого предприятия машиностроения от Кировской области и предприятия пищевой промышленности от компании Matller.

Источником решений для цифровизации предприятий республики Чувашия стала также база региональных кейсов цифровой трансформации, созданная организацией «Цифровая экономика». В базе содержатся более 220 решений для улучшения качества жизни, повышения эффективности госуправления и бизнеса.

О существующих мерах господдержки при внедрении цифровых технологий в деятельность промышленных предприятий рассказал в ходе «прокачки» Максим Мамсуров, заместитель директора департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и Алексей Бойко, директор департамента грантового финансирования РФРИТ, эксперт по управлению проектами, изменениями и бизнес-процессами, эксперт по мерам государственной поддержки. Возможности и сервисы государственной информационной системы промышленности представил Кирилл Логинов, руководитель департамента ГИСП Министерства промышленности и торговли РФ.

Анна Никитченко, вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства, член клуба лидеров, управляющий партнер компании O2Consulting выступила с аналитическим докладом «Оценка эффективности внедряемых цифровых решений», Петр Кружилин, президент Strategy Net, – доклад «Разработка новых стратегических моделей промышленных предприятий, основанных на цифровых решениях».

По заявлению правительства Чувашской Республики, принявшего участие в стартсессии, отдельно будет проработан вопрос создания регионального центра компетенций по цифровой трансформации промышленных предприятий.

Директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин прокомментировал: «Мы провели несколько продуктивных встреч с членами регионального правительства и получили от коллег запрос на «большую прокачку» приоритетных отраслей экономики региона. Что важно, правительство ориентируется на цифровизацию реального сектора экономики, не забывая при этом про внедрение цифровых решений в госуправление. Мы, безусловно, продолжим сотрудничество с регионом. Проведенная «прокачка» бизнеса показала, что за счёт адаптации лучших региональных практик в Чувашской республике можно достаточно быстро достичь явных эффектов от «цифры» по всем направлениям».

Со стороны региона в «цифровой прокачке» приняли участия такие предприятия, как «Завод «Чувашкабель», «Завод «Электроприбор», «Лента», «ЧПО им. Чапаева», «Чувашторгтехника», ШЗСА, «Элара», «НПП «Проект-техника» , фирма «Август» филиал «ВЗСП», Чебоксарский электроаппаратный завод, ЧЭМЗ, ЯШФ, АУ Центр энергосбережения Минпромэнерго Чувашии, РПП, «Волмаг», РПП, ВНИИР, «Тароупаковка», «АСофт21», «Гален», «Лидер софт – ВЦ», «МИГ «КТЗ», «НПЦ «КСБ», «Промлит», «Релематика», «СПД БИРС», «Чебоксарская Электротехника и Автоматика», «Химпром», «Элма Электроникс», ОРТИС, «Русский ветер», «Экспа софтвар», «Хевел», «Юпитер», «Лидер-софт», «НПП «Согласие» и другие.