Стартовал набор на образовательные программы для CDO-управленцев в формате «Клик»

Открыт прием заявок на программы CDO по управлению, основанному на данных, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Обучение пройдет в формате программы развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики – «Клик». Подать заявку желающие могут до 6 сентября 2020 г. включительно на сайте программы.

Слушатели, чьи заявки одобрит академический совет «Клик», приступят к учебе уже 21 сентября. Обучение продлится до 15 ноября. В программе смогут принять участие не более 5 тыс. человек в командах от пяти до 10 участников. Выпускники программы получат сертификат о повышении квалификации по направлению «Управление данными», а 50 лучших проектов команд будут реализованы в региональных органах власти и крупных компаниях и корпорациях. Представители органов власти и бюджетных организаций могут принять участие в программе бесплатно, а представители коммерческого сектора – на условиях софинансирования.

В этом году обучение будет основываться на решении конкретных корпоративных или региональных задач участников: представителей бизнеса и отраслевых кластеров, а также субъектов РФ. Ключевой особенностью программы «Клик» является формирование антикризисных команд, обеспечивающих бизнес-процессы датацентричными решениями и востребованными сервисами, доступными пользователям в формате «одного клика».

«В этом году мы существенно усиливаем формат проведения программы подготовки CDO. Главное – это ориентация на результат. Мы постарались максимально уйти от формата простых лекций для повышения квалификации. Ситуация этого года – связь пандемии и экономического кризиса – показала, что мы невероятно бедны с точки зрения объективных аналитических инструментов. Решения очень часто принимаются под давлением общественного мнения, которое не всегда отражает реальную картину. Переход к серьезным решениям на основании настоящих выверенных данных – это ключевая цель программы «Клик», – отметил специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологичного развития, руководитель Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Дмитрий Песков.

Координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Национальной программы «Цифровая экономика РФ» Олег Подольский уточнил основные отличия от программ CDO прошлых лет: «Сейчас как никогда есть потребность в управленцах – антикризисных лидерах, людях, которые могут принимать решения быстро, взвешенно, в команде. В этом году в программе «Клик» мы делаем акцент на максимально прикладных проектировочных решениях, которые будут полезны на уровне регионов, корпораций, даже на уровне федерации. «Клик» – это не обучение ради обучения, это проектно-ориентированный формат, когда интересные, конструктивные и значимые идеи, имеющие потенциал превратиться в социально-значимые решения при поддержке опытных трекеров будут доводиться до максимально близких к имплементации проектировочным решениям».

Востребованность CDO-лидеров уже подтвердили в Ростовской области. Это отметил советник губернатора Антон Алексеев: «У нас в регионе по поручению губернатора создается цифровая вертикаль, где крайне востребованы специалисты по сбору, анализу и управлению данными. Наши ожидания от программы в том, что люди в коммерческих компаниях и государственных органах по итогам смогут говорить на одном языке со специалистами, понимать задачи и вызовы нового времени».

По мнению заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, одно из самых перспективных направлений цифровизации в госуправлении – это контрольно-надзорная деятельность: «Цифровые технологии позволяют более эффективно выполнять функции по контролю и надзору вообще без участия человека, при этом давая огромный объем достоверной информации, позволяющей на ее основе принимать решения и давать оценку рисков. Поэтому все кейсы, связанные с контролем и надзором, трудовым законодательством, экологией, анализом нормативного поля крайне актуальны и востребованы для госуправления».

В 2019 г. в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» 5020 руководителей в региональных, муниципальных и городских администрациях, федеральных и региональных министерствах, вузах и предприятиях прошли обучение в 11 Центрах проектов и практик по управлению данными в органах государственной власти. Региональные цифровые команды разработали около 400 прикладных проектов, ориентированных на решение общественно значимых задач субъектов Российской Федерации, расширение охвата государственных и муниципальных услуг и предложений по проактивной помощи людям.