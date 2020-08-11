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Спецпроекты

«Барс груп» цифровизировала управление нацпроектами в Нижнем Новгороде

ИТ в госсекторе

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех», внедрила информационную систему управления проектами в Нижегородской области.

Система предназначена для планирования и контроля достижения целей и задач, озвученных в майских указах Президента России. Она формирует единое информационное пространство для всех участников проектной деятельности в органах исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области. Подобный мониторинг достижения показателей нацпроектов позволяет руководителям всех уровней принять своевременные меры по недопущению отклонений от плановых показателей.

«Внедрение происходило в короткие сроки: система не требует установки на компьютеры – деятельность ведется через веб-интерфейс. Также нет необходимости переходить в смежные приложения. Продолжаются работы по расширению функциональности», – сказал директор нижегородского филиала «Барс груп» Алексей Васенков.

Сейчас в системе можно просматривать паспорт портфеля проектов, календарный план, диаграмму ганта, графики движения рабочей силы, фотоотчеты о проведенных работах, в соответствии с этим планируется бюджет, а также совершаются аналитические срезы по ключевым показателям. Обеспечение информацией как рядовых сотрудников, так и руководителей позволяет оперативно контролировать ход реализации проектов.

Компания «Барс груп» заявила о разработке системы в мае прошлого года. Сейчас в ней успешно работают более 1 тыс. пользователей, суммарно происходит мониторинг 4 тыс. проектов и более 9 тыс. объектов. Более того, нижегородцы могут наблюдать за процессом исполнения нацпроектов на специальной интерактивной карте.

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