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Половина новых пользователей портала госуслуг регистрируется через банки

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что половина новых пользователей портала госуслуг выбирает дистанционную регистрацию через банковские приложения. Этот канал регистрации стал особенно востребован во время ограничений, связанных с распространением COVID-19.

На портале госуслуг существует три типа регистраций. Самый простой способ регистрации— упрощенная. Для нее нужно ввести ФИО, номер телефона или адрес электронной почты. Упрощенная регистрация обеспечивает доступ к небольшому количеству информационных госуслуг.

Повысить ее до стандартной и расширить количество доступных электронных услуг можно, добавив паспортные данные и СНИЛС в личном кабинете на портале. После проверки введенной информации по базам данных МВД и ПФР уровень регистрации повысится до стандартной.

Лишь подтвержденная регистрация обеспечивает доступ ко всем сервисам портала госуслуг, а также к другим государственным ресурсам. Ранее для ее получения большинству граждан приходилось лично обращаться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), отделения органов власти и Пенсионного фонда России, а также отделения банков.

Сейчас подтвердить регистрацию можно полностью удаленно с помощью банковских приложений шести банков: Сбербанка, ВТБ, «Тинькофф Банка», «Почта Банка», банка «Санкт-Петербург», «Ак Барс Банка». Количество банков, через которые можно зарегистрироваться удаленно, будет увеличиваться.

«На сегодняшний день почти половина всех новых пользователей портала госуслуг регистрируются через банковские приложения, то есть буквально не вставая с дивана. Мы планируем активно развивать этот канал регистрации как наиболее удобный для граждан, сделав его основным для портала госуслуг», — сказал замглавы Минкомсвязи России Дмитрий Огуряев.

Сервис регистрации через банки позволяет гражданам как зарегистрироваться «с нуля», так и повысить уровень имеющейся упрощенной или стандартной учетной записи.

В настоящий момент на портале госуслуг зарегистрировано более 70 млн пользователей с доступом ко всем услугам портала.

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