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«Элар» оцифровала учетную документацию одного из старейших музеев России

ИТ в госсекторе

Корпорация «Элар» провела работы по оцифровке книг поступлений музейных предметов Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств, – электронные копии будут использованы для наполнения автоматизированной музейной системы КАМИС и дальнейшей передачи в Государственный каталог музейного фонда России.

Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств является одним из старейших музеев России. Возникнув в середине XVIII века одновременно с Академией художеств, музей собрал уникальную коллекцию рисунков, гравюр, картины русских и западноевропейских мастеров, слепков с произведений античной и западноевропейской скульптуры, работ своих преподавателей и выпускников. Кроме основной экспозиции музея, расположенной в здании Академии художеств, построенном по проекту двух его педагогов – Кокоринова и Деламота, музей в своей структуре имеет филиал «Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты» и отделы «Музей-квартира И.И. Бродского», «Дом-музей П.П. Чистякова» и «Музей-квартира А.И. Куинджи».

Корпорацией «Элар» были оцифрованы книги поступлений, в которых содержится описание музейных экспонатов. Учет музейных предметов – важнейшие направление деятельности любого музея, направленное на обеспечение физической и юридической сохранности фондов, а также имеющее большое значение для изучения и использования музейных коллекций. Создание же электронных копий учетной документации дает возможность оптимизировать ежедневную работу сотрудников самых разных отделов учреждения.

«Оцифровка учетной документации позволяет повысить эффективность использования рабочего времени за счет оперативного доступа к документации. Это относится не только к сотрудникам отдела учета, но и к другим музейным службам, заинтересованным в получении самой разнообразной информации, – сказала главный хранитель Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств Мария Янес. – Оцифровка оказывает качественный длительный системный эффект на работу музейных подразделений благодаря современному, мобильному доступу к данным».

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