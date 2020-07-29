Резидент «Сколково» представил альтернативу мессенджерам для совместной работы сотрудников госучреждений

Компания Synesis, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработала защищенную платформу для совместной работы сотрудников, в том числе государственных организаций и корпораций.

Платформа Frisbee построена на базе корпоративного мессенджера и может интегрироваться с ИТ-системами заказчика. Разработчики сделали упор на поддержку национальных стандартов безопасности, включая шифрование, возможность размещения инфраструктуры на территории страны, а также на эргономичный интерфейс платформы. Благодаря этому Frisbee легко адаптируется под локальное законодательство и ее могут использовать государственные организации.

«Frisbee заменяет электронную почту, WhatsApp и Telegram для деловых коммуникаций. Бесплатные мессенджеры размещаются на серверах за пределами нашей страны, что недопустимо с точки зрения обработки персональных данных и национальной безопасности. Frisbee разворачивается в любом дата-центре на выбор заказчика, а также позволяет гибко настраивать средства защиты информации. Заказчик полностью контролирует доступ к данным и порядок их хранения», – сказал Николай Птицын, управляющий партнер Synesis.

Платформа Frisbee решает следующие задачи:

Упорядочивает общение внутри организации и отделяет деловую переписку от личных сообщений в публичных мессенджерах. Команды, подразделения, департаменты создают во Frisbee свои пространства, а в них - неограниченное количество чатов для обсуждения разных направлений работы. Новые пользователи видят всю историю сообщений в чате, их не нужно вводить в курс дела.

Шифрует данные в соответствии с национальными стандартами. В отличие от аналогов, Frisbee может применять алгоритмы шифрования переписки и звонков в соответствии с национальными стандартами безопасности: Кузнечик (Россия), BelT (Беларусь), SM4 (Китай) или AES (США).

Обеспечивает полный контроль над данными. Организации сами предоставляют доступ новым участникам и деактивируют учетные записи бывших сотрудников, а значит, во Frisbee не бывает посторонних людей. Сообщения не теряются при утрате телефона или учетной записи. Frisbee можно развернуть на собственных серверах или в частных/публичных облаках. Это исключает утечки информации через платформу и дает инструменты для расследования инцидентов. А размещение оборудования внутри страны позволяет использовать мессенджер государственным организациям.

Обеспечивает мгновенный поиск данных. Frisbee ищет сообщения, документы, изображения по одному или сразу по всем чатам, мгновенно, вне зависимости от глубины архива. Это достигается за счет использования распределенной базы данных: поисковый запрос обрабатывают сразу множество вычислительных узлов.

Гарантирует надежные голосовые звонки и групповые конференции. Высокое качество звука и минимальная задержка обеспечиваются за счет локализации трафика внутри страны. Предусмотрены как персональные звонки, так и групповые, к которым может присоединиться каждый участник канала в любой момент разговора.

Масштабируется на неограниченное число пользователей и может обрабатывать более тысячи сообщений в секунду. Это значит, что крупные корпорации, государственные органы и операторы могут подключать к Frisbee любое число пользователей и использовать платформу для коммуникации всех своих сотрудников - от ассистентов до топ-менеджеров.

Автоматизирует рутинные действия - организацию командировок, управление инцидентами, составление отчетов и другие процессы за счет чат-ботов и интеграции с существующими системами. Спросить у бота через мессенджер проще, чем разбираться со специализированными приложениями.

Бета-версия Frisbee уже доступна для всех популярных операционных систем - Windows, MacOS, Linux, Android, iOS. Также платформой можно пользоваться непосредственно из браузера, без установки новых приложений. Выход стабильной версии с расширенной функциональностью запланирован на III квартал 2020 г.