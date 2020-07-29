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«Элар» создал единую информационную систему Тюменской области

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Система «Региональный цифровой архив Тюменской области» предназначена для формирования единого информационного пространства, хранения и управления электронными документами информационных систем Тюменской области.

Цифровая платформа разработана «Элар» по заказу ГКУ Тюменской области «Центр информационных технологий Тюменской области» в рамках государственной программы региона «Развитие информатизации». Решение обеспечивает надежное хранение и доступ к электронным документам вне зависимости от работоспособности и поколения эксплуатируемых целевых систем. Платформа создает единую цифровую экосистему региона, объединяя все документы и сведения, появляющиеся в отраслевых информационных системах.

«Информационная система “Региональный цифровой архив Тюменской области” была создана для длительного и безопасного архивного хранения документов в электронном виде из ведомственных информационных систем (ИС) региона. Платформа предназначена для того, чтобы разгрузить сторонние ИС и обеспечить доступ к документам и сведениям для любого заинтересованного подразделения вне зависимости от прошедшего времени, смены целевых систем или вывода этих ИС из эксплуатации», - отметил руководитель сектора СПО отдела системного администрирования ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области» Андрей Чемякин.

Проект «Элар» для Тюменской области сочетает в себе принцип модульности, когда каждый сервис предоставляет определенные функциональные возможности, с отказоустойчивостью и реализацией цифровых технологий посредством передового российского опыта. «Архитектура построена на отечественной связке серверов с процессорами Эльбрус, СУБД Postgres и операционной системой “Альт”, во взаимодействии с которыми работает российская ECM/CSP платформа “Контекст”, обеспечивающая уровень зашифрованного хранения контента, управления цифровыми сервисами и клиентской частью», - сказал руководитель ЕСМ-направления корпорации «Элар» Александр Кузнецов.

Функционально решение делится на сегмент электронного архива, сегмент сервисов для реализации управления контентом и интеграционных сервисов. Так, сервисы интеграции позволяют передавать данные из региональной системы электронного документооборота, медицинской информационной системы и других систем в единый электронный архив для последующего получения консолидированной информации всеми заинтересованными ведомствами и департаментами региона.

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