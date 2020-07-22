«Регуляторные песочницы» заработают в России в начале 2021 года

Госдума приняла в третьем окончательном чтении проект федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Законопроект разработан предпринимательским сообществом на площадке организации «Цифровая экономика» для проведения испытаний по практическому применению цифровых технологий.

Как заявил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в начале заседания, закон о «песочницах» очень важен, и он надеется, что он будет сегодня принят. По мнению Анатолия Аксакова, депутата Государственной Думы, принимавшего участие в 3 чтении законопроекта, закон об экспериментальных режимах должен способствовать цифровой трансформации, включенной в Указ Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

После принятия закона о «регуляторных песочницах» в третьем чтении он будет направлен на одобрение в Совет Федерации, а затем на подписание Президенту России. Вступление закона в силу ожидается в начале 2021 года.

«Регуляторные песочницы» уже действуют во многих странах, например, в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Сингапуре. Введение таких режимов позволит снять правовые ограничения, сдерживающие разработку и быстрое внедрение инноваций.

Законопроект на данный момент содержит восемь направлений, по которым можно будет протестировать цифровые инновации в условиях «песочниц». Это медицина, транспорт, дистанционное образование, торговля, финансовый рынок, архитектура и строительство, промышленность, а также предоставление государственных услуг. Список направлений может быть расширен Правительством.

Участвовать в экспериментах смогут как крупные компании, так и малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели, органы власти, органы местного самоуправления. Условия «песочниц» максимально гибкие, но не освобождают от обязанности следить за безопасностью нового продукта. Сроки и правила проведения каждого эксперимента будут определяться индивидуально.

Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика», сказал: «Предпринимательское сообщество принимало активное участие в создании законопроекта на площадке организации «Цифровая экономика». Законопроект о «регуляторных песочницах» предоставит Правительству право создавать «песочницы» даже тогда, когда для инновационной деятельности есть законодательные ограничения. Важно, что законом закреплена роль предпринимательского сообщества при установлении ЭПР. Это позволит обеспечить процесс запуска «песочниц» всеми необходимыми компетенциями».

Законопроект был разработан предпринимательским и экспертным сообществом на площадке организации «Цифровая экономика», одобрен рабочей группой «Нормативное регулирование цифровой среды» и включен в перечень приоритетных вех федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика РФ».