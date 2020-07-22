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ФРП снизил ставку по займам на покупку роботов до 1% годовых

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Фонд развития промышленности (ФРП) снизил процентную ставку по займам на покупку робототехнических комплексов с 5% до 1% годовых в рамках программы «Цифровизация промышленности». Ранее Наблюдательный Совет ФРП расширил список интеграторов, привлечение которых позволяет предприятиям получать займы по сниженной ставке.

ФРП с конца 2018 года выдает займы по программе «Цифровизация промышленности» в размере от 50 до 500 млн рублей сроком до пяти лет. Базовая процентная ставка составляет 5% годовых, однако при приобретении отечественного софта на сумму более чем 50% от объема займа, либо привлечении российского системного интегратора, действует сниженная процентная ставка – 1% годовых.

Ранее в список этих интеграторов входили только крупнейшие российские ИТ-компании по версии рейтингов CNews, TAdviser и «Эксперт-РА». Теперь к ним добавлены интеграторы робототехнических комплексов, которые входят в рейтинг TAdviser «ТОП-30 интеграторов промышленных роботов РФ» по двум критериям: «выручка» и «количество установленных роботов». Но только те из них, которые не являются дочерними компаниями нерезидентов РФ.

Расширение перечня системных интеграторов позволяет промышленным предприятиям получать займы ФРП по программе «Цифровизация промышленности» под 1% годовых, например, на приобретение автоматизированных, роботизированных, конвейерных линий, роботов, манипуляторов, контроллеров, датчиков и другого оборудования.

Подать заявку на заем с учетом новых условий можно в электронном формате через личный кабинет на сайте ФРП.

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