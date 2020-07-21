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Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Русатом Информационные решения» (АО «РИР», входит в госкорпорацию «Росатом») зарегистрировало в Роспатенте два цифровых продукта – программы для ЭВМ «Программный комплекс «Интеграционная платформа» и «Платформа «Умный город».

Интеграционная платформа предназначена для эффективного объединения разноплановых данных и информационных систем города или региона. Программа задает единый стандарт интеграции информационных систем и является основным инструментом реализации системного подхода к цифровой трансформации. Программа внедряется как единый программный комплекс, который позволит обеспечить межсистемное и межведомственное взаимодействие всех служб, ведомств, организаций муниципального и регионального уровней, задействованных в процессах функционирования инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства региона, обеспечении общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории региона или муниципалитета.

Например, такая платформа действует на территории Мурманской и Томской областей, включенные в нее цифровые сервисы упрощают взаимодействие между администрацией, жителями и бизнесом.

Платформа «Умный город» предназначена для автоматизации процессов городского управления, сервисов, предоставляемых гражданам, и реализации комплексного подхода к решению вопросов из жизни города. Она направлена на реализацию государственной политики в сфере развития цифровой экономики Российской Федерации и охватывает все направления рекомендованного набора элементов «умного» города, указанных в методических рекомендациях по подготовке регионального проекта «Умные города» Минстроя РФ. Это 100% российская разработка, учитывающая требования к информационной безопасности и импортозамещению.

Программа реализована отдельным интернет-приложением с пользовательским Web-интерфейсом, а также в версии мобильного приложения. В зависимости от функционала, программа разделена на ряд модулей. Часть модулей – те, которые предоставляют информационные и бытовые сервисы, – общедоступна. Граждане могут сообщать о проблемах городской инфраструктуры и отслеживать, как сотрудники городской администрации решают проблему. Закрытая часть, затрагивающая все сферы городской жизнедеятельности, предназначена для служебного использования сотрудниками муниципалитета в соответствии с их зонами ответственности.

Цифровая платформа реализована в Сарове Нижегородской области и Железноводске Ставропольского края, идет тестовая эксплуатация платформы в 10 «атомных» городах. Проект «Умный Саров» включен в число лучших практик, рекомендованных ООН-Хабитат – программой Организации объединенных наций по населенным пунктам. В ближайшее время планируется и дальше тиражировать систему в 20 городах различных субъектов Российской Федерации.



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