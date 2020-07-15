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Спецпроекты

Видеоконференцсвязь концерна «Автоматика» применена в ходе защиты выпускных работ студентов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В Российском государственном гидрометеорологическом университете при помощи отечественной системы IVA AVES S – совместной разработки НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех и НТЦ «ХайТэк» – успешно прошла дистанционная защита выпускных квалификационных работ.

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является заключительным этапом подготовки студентов по выбранному ими направлению. В условиях пандемии мероприятие состоялось в дистанционным режиме. Проведение защиты студентов в гидрометеорологическом университете Санкт-Петербурга было организовано в системе защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S.

«После успешной организации и проведения защиты дипломных работ с помощью оборудования НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» специалисты гидрометеорологического университета уже рассматривают приобретение и внедрение комплексного решения для создания цифрового учебного пространства, в которое входят система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и платформа виртуализации рабочих столов Veil VDI. Решения АО «НИИ «Масштаб» уже давно доказали высокое качество и широко применяются во многих компаниях. Мы намерены и далее расширять и совершенствовать линейку продукции для создания цифрового учебного пространства, а также обеспечения эффективности различных бизнес-процессов наших заказчиков», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Во время защиты в комнате одновременно присутствовали 33 человека: 7 членов государственной аттестационной комиссии и 26 студентов, защищающих ВКР. Войти в комнату участники могли через браузер или мобильное приложение. Также была возможность произвести подключение, используя оба формата одновременно.

Специально для мероприятия была разработана инструкция для студентов и членов комиссии, адаптированная под различные браузеры, благодаря которой у пользователей не возникло проблем с подключением и дальнейшей работой в системе.

«После ознакомления с инструкцией я просила пользователей сделать пробный заход в комнату для тестирования уже непосредственно интерфейса программы. Также необходимо было проверить само оборудование для исключения сбоев во время защиты. Правда во время защиты возникли сложности из-за несвоевременного сообщения об отсутствии работающего оборудования у одного из студентов, но мы быстро решили проблему, подключив его через мобильное приложение», – сказала эксперт НИИ «Масштаб» Мария Каламбет.

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