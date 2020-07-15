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«Швабе» расширяет линейку спутниковой аппаратуры

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Уральский производитель в составе холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» расширяет и модернизирует линейку геодезического оборудования Genesis. В числе главных изменений – адаптация ПО для синхронизации со смартфоном и выпуск нового приемника.

В обновленной линейке Genesis также появится сертифицированная в России система параллельного вождения для сельскохозяйственной техники и специальные арктические версии спутниковых приемников для работы в условиях низких температур. Все устройства, включая уже серийно выпускаемые, перейдут на программное обеспечение нового поколения. Проект реализует Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) холдинга «Швабе».

«Сейчас практически все ведущие мировые производители геодезического оборудования находятся в процессе перехода на наиболее удобные для своих пользователей платформы, чтобы у потребителя была возможность легко и быстро синхронизировать навигационные приборы с персональными цифровыми устройствами. Такое решение отвечает самым передовым тенденциям в развитии спутниковой навигационной аппаратуры и заметно расширит функционал покупателей. Сегодня мы завершаем разработку сопутствующего ПО. Вместе с тем мы создаем ряд новых продуктов – один из них уже сертифицируется в Госстандарте России, а также отрабатываем версии спутниковых приемников и их технической начинки под специальные задачи заказчиков», – сказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

В 2020 г. в рамках расширения линейки спутниковой геодезической аппаратуры Genesis на УОМЗ ведутся работы по сертификации новейшего приемника МР-9.

Также в геодезическом направлении продолжается совершенствование программ для проведения полевых работ в режиме кинематики реального времени, готовится новое офисное ПО для обработки данных статических измерений и ПО на основе сетевого решения для управления базовыми референцными станциями. Ведутся разработки различного ПО для мониторинга деформаций, решения задач в области сельского хозяйства и дорожного строительства.

Сегодня на территории России УОМЗ обладает исключительным правом на распоряжение наименованием Genesis в отношении спутниковой геодезической продукции.

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