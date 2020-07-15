Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области

В пространстве «Цифровая среда онлайн» организации «Цифровая экономика» прошла стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Тульская область». Мероприятие посвящено туристической отрасли и организовано совместно с комитетом Тульской области по развитию туризма, Министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области с участием цифровых лидеров российского бизнеса. В результате стратсессии определены около 30 российский цифровых решения для развития туристической отрасли Тульской области.

Участие в стратегической сессии приняли Евгения Чухнова, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области, Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика», Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области, представители семи субъектов РФ, более 20 технологических экспертов от ведущих российских компаний цифровой экономики, а также более 60 представителей туристической отрасли, региональных и муниципальных органов власти Тульской области.

Модераторами сессии выступили Александр Зорин, директор по региональной политике организации «Цифровая экономика», Анна Никитченко, управляющий партнер O2Consulting, Алена Ватбольская, директор проектов офиса проектов цифровой экономики «Ростелекома» и Юрий Линьков, директор офиса цифровой экономики «Мегафона» и Светлана Лукина, руководитель проектов организации «Цифровая экономика».

Ведущие технологические компании России («Яндекс», «ТОТ» (ГК «Сбербанк»), «Росатом», «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Билайн», «1С», «СКБ Контур» и др.), Агентство стратегических инициатив и другие компании представили технологические решения, которые могут повысить как эффективность и качество системы государственного управления отраслью туризма, так и экономическую эффективность организаций сферы гостеприимства, в том числе в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В секции «Цифровые сервисы для организаций и предприятий сферы туризма (гостиниц, ресторанов, турагентств)» были представлены системы управления отелем и номерным фондом, в том числе бронирования, миграционного учета граждан, решения по продвижению и бесконтактной продаже услуг туристических организаций региона в сети интернет.

Секция «Цифровые сервисы для управления и развития отраслью туризма в субъектах РФ» презентовала решения по контент маркетингу для продвижений региона в интернете, среди которых стратегия продвижения на основе больших данных, создание прикладного и художественного контента, размещение информации на чужих и своих ресурсах, вовлечение в продвижение жителей и туристов и другие цифровые сервисы, направленные на повышение туристической привлекательности региона. По словам Юрия Линькова и Анны Никитченко, модерирующих секцию, решения, представленные участниками, были настолько проработанные и актуальные для развития отрасли, что их можно внедрять в короткие сроки.

Компания «Мегафон» рассказала о возможностях современных аналитических инструментов для принятия управленческих решений в сфере туризма, основанных на собственных деперсонализированных данных, данных других операторов и банков партнеров, а также на основе анализа пользовательской активности в социальных сетях.

Компания «Яндекс» представила современные решения для эффективного управления имиджем или брендом территорий – таргетирование релевантной информации на определённые категории пользователей ресурсов, анализ эффективности информационной кампании и ее динамические корректировки, а также способы получения обратной связи от граждан онлайн.

Решение, позволяющее перейти на управление, основанное на оперативных, объективных и достоверных данных в отношении государственного управления туристической отраслью представила компания «ТОТ» (ГК «Сбербанк»).

Нижегородская компания Matller представила систему видеоаналитики, способную обеспечить мониторинг и контроль соблюдения торгового-сервисными организациями рекомендаций Роспотребнадзора.

Компания «СКБ Контур» представила современный способ автоматизации задач по управлению гостиницей и отчетности о постояльцах в УМВД с помощью сервиса «Контур.Отель». Разработка представляет собой облачный сервис с четырьмя интегрированными модулями – система управления отелем, менеджер каналов бронирования, модуль онлайн бронирования и модуль для регистрации гостей в УМВД. Пользователи сервиса уже долгое время отмечают удобство автоматизации работы при сдаче данных и глубокую экспертную поддержку в части миграционного законодательства при обращении к консультантам сервиса.

Эксперты также рассмотрели успешные практики внедрения цифровых решений в управление и развитие туризма Тульской области (Елена Мартынова, заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма), Нижегородской области (Владимир Распопов, директор ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики»), Белгородской области (Константин Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры) и Калужской областей (Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области)

«Пандемия коронавирусной инфекции внесла значительные коррективы в развитие отрасли, и последствия ограничительных мер вызывают необходимость разработки новых подходов и решений к развитию туриндустрии. Мировой опыт развития регионального туризма свидетельствует о цифровой трансформации отрасли, которая рождает новые, ранее недоступные направления для путешествий и способы подачи информации», – сказал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

По мнению Евгении Чухновой, заместителя руководителя Федерального агентства по туризму, цифровая трансформация подразумевает под собой переход на клиентоцентричный подход и должна работать на конкретные цели, среди которых – повышение удовлетворенности граждан госуслугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством, обеспечение уровня надежности и безопасности информационных систем, создание условий для повышения собираемости доходов и сокращения теневой экономики за счёт цифровой трансформации, устранение избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. «Это означает, что в самое короткое время мы должны показать конкретные результаты, а не просто говорить о цифровой трансформации как о процессе», – сказала Чухнова.

26 июня 2020 г. в Калининграде Ростуризмом был дан официальный старт туристическому сезону в регионах России. «Важно организовать и провести этот сезон максимально используя туристический потенциал именно внутрирегионального и межрегионального туризма. Регионам важно использовать лучшие российские практики и платформенные решения, которые позволят повысить туристическую привлекательность регионов, качество самих туристических услуг, а, в конечном итоге, увеличить экономический и социальный эффект для региональной экономики от развития отрасли гостеприимства. Цифровая прокачка туризма проходит в Тульской области не случайно – именно этот регион, делая ставку на ускоренном внедрении цифровых технологий, сегодня входит в ТОП-3 регионов рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив», – отметил директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.