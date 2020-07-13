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Спецпроекты

Разработка IBS AppLine «Хамелеон» включена в реестр российского ПО

ИТ в госсекторе Открытое ПО

Фреймворк «Хамелеон» (Aplana TAF) стал первой отечественной разработкой в области автоматизации тестирования, внесенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в пресс-службе IBS. Работа над решением велась резидентом «Сколково» — компанией IBS AppLine Innovation (ранее «Аплана Айти Инновации»).

В 2018 г. компания «Аплана Айти Инновации» разработала и запатентовала собственный инструмент для автоматизации тестирования — фреймворк «Хамелеон». В 2019 г. была подана заявка на внесение программного продукта в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД, в 2020 г. Минкомсвязи России приняло положительное решение о регистрации (рег. номер ПО 6659).

Инженеры IBS AppLine объединили ряд решений с открытым исходным кодом, расширив их возможности за счет значительной доработки функциональности. Основная задача «Хамелеона» — упростить и ускорить процесс проведения автоматизированного функционального тестирования.

Поддержка и использование решения «Хамелеон» возможны силами инженеров по ручному тестированию, не имеющих навыков программирования, обычно необходимых для написания автоматизированных тестов. Научиться работать с инструментом можно всего за два-четыре часа. В результате привлечения ручных тестировщиков к созданию автотестов расходы на этапы разработки системы автоматизации функционального тестирования значительно снижаются. Это позволяет увеличить долю автоматизированных процедур в проектах ручного функционального тестирования без привлечения разработчиков автотестов.

С момента разработки фреймворк «Хамелеон» успешно используется в проектах по тестированию и обеспечению качества ПО в крупнейших российских компаниях, в том числе из госсектора. Продукт постоянно развивается: добавляются новые функции, улучшается интерфейс, все больше сокращается время, которое требуется для внедрения инструмента на ландшафте заказчиков.

Технический директор IBS AppLine Павел Эйделанд сказал: «Включение собственной разработки IBS AppLine в реестр российского ПО — это подтверждение ее функциональной зрелости, высокого уровня экспертизы наших разработчиков, востребованности подобного продукта на российском рынке и его конкурентоспособности. Также это является важным вкладом в стратегию импортозамещения, которая активно реализуется в последние годы в сфере ИТ. Кроме того, это позволяет более эффективно выполнять наши основные функции по контролю качества ПО для наших заказчиков. Команда разработки не останавливается на текущей версии и продолжает совершенствовать «Хамелеон», а также занимается созданием новых инструментов и подходов для автоматизации тестирования ПО».

На текущий момент включения в Единый реестр ожидает еще одна собственная разработка IBS AppLine Innovation — платформа «Циклон» (Aplana PTF) для проведения нагрузочного тестирования. По состоянию на 13 июля 2020 г. решение передано на экспертизу, в Минкомсвязи России идет подготовка голосования. Таким образом, после появления второго продукта IBS AppLine в реестре конкурентные позиции российских решений для обеспечения качества ПО на рынке ИТ существенно повысятся.

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