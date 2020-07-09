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«Березка» Ростеха помогла компаниям и ведомствам сэкономить на закупках более 400 млн рублей

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Заказчики сэкономили более 400 млн рублей за два года, совершая закупки через Единый агрегатор торговли (ЕАТ) «Березка», созданный дочерней компанией Ростеха – «РТ-Проектные технологии». В системе зарегистрировано более 15 тыс. заказчиков, общая сумма контрактов, заключенных через агрегатор с 2018 года, уже превысила 4 млрд рублей. Основными поставщиками продукции через ЕАТ «Березка» являются субъекты малого и среднего предпринимательства.

ЕАТ «Березка» начал работу в июле 2018 года. На площадке осуществляются госзакупки малых объемов: в обязательном порядке - для федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных казенных учреждений, в добровольном порядке - для остальных заказчиков, включая госкорпорации. Всего в системе на текущий момент зарегистрировано 15,1 тыс. заказчиков.

Агрегатор доступен для работы всех категорий поставщиков, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых. Всего в каталоге размещено более 1,7 млн предложений товаров, работ и услуг.

С 2018 года в системе объявлено более 500 тыс. закупочных сессий, общая сумма заключенных за этот период контрактов превысила 4 млрд рублей. Размер экономии по итогам 2018 – 2019 гг. составил 7,24%, или 200 млн рублей, за первые пять месяцев 2020 г. – 10,6%, или 225 млн рублей. По количеству закупок через агрегатор на сегодняшний день лидируют ФСО России и Федеральная налоговая служба.

«Закупки через «Березку» позволяют получить доступ к широкой базе поставщиков, снизить стоимость контракта и провести процедуру максимально прозрачно. Общий объем экономии менее чем за два года превысил 400 млн рублей, причем по ряду закупок цену удалось снизить более чем вдвое. Понимая преимущества агрегатора, предприятия Ростеха также активно регистрируются в системе – около 80 наших компаний используют агрегатор в закупочной деятельности. Мы ожидаем, что другие госкорпорации тоже оценят возможности площадки», – сказал заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.

Чтобы компании из контура Ростеха могли использовать агрегатор, с января 2020 г. были внесены изменения в действующее в Корпорации Единое положение о закупке (ЕПОЗ). Сумма сделок, заключенных предприятиями Ростеха в «Березке», превысила 180 млн рублей. Средний объем экономии составил 10%, или порядка 20 млн рублей.

Более 30% пришлось на договоры, заключенные по итогам проведения упрощенных закупок, когда сумма сделки не превышает 1 млн рублей. Закупочная сессия при упрощенной процедуре длится всего 24 часа. Предложения, поступающие в последние 15 минут, приходят в закрытом режиме – поставщики не видят цену конкурентов и указывают минимальную стоимость, которую они готовы предложить. Договор по итогам закупочной сессии может быть оформлен в тот же день на самой электронной площадке.

«Цифровая форма участия в закупках крупнейших заказчиков со всей страны – простое решение, позволяющее существенно расширить собственный бизнес и виды деятельности. Таким образом, «Березка» стала качественным инструментом поддержки малого и среднего бизнеса. Из 43 тыс. аккредитованных поставщиков почти 86% – субъекты МСП. Из внесенных в реестр закупок сделок 75% – у субъектов МСП», – отметил генеральный директор «РТ-Проектные технологии», оператора ЕАТ, Сергей Ярош.

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