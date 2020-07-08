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ТТК помог оператору Единой энергетической системы перевести сотрудников на дистанционный режим работы

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Транстелеком» расширила емкости каналов доступа в сеть интернет для филиалов Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). Оперативно в течение двух недель была расширена пропускная способность 49 портов в 49 городах присутствия филиалов СО ЕЭС. При этом в рамках действующего договора «Транстелеком» выполнил работу по расширению каналов связи IPVPN для обеспечения связи между филиалами СО ЕЭС. Все эти меры позволили партнёру максимально эффективно организовать деятельность в период дистанционной работы значительной части сотрудников и сохранить высокую скорость организационных и бизнес-процессов.

«Бесперебойная и защищенная связь необходима для своевременного обмена информацией, обеспечения эффективного взаимодействия между нашими подразделениями. Особенно это актуально в то время, когда многие сотрудники работают из дома, но остаются активно включенными во все процессы. Компания «Транстелеком» сделала это возможным и выполнила все работы с соблюдением высоких требований и стандартов», - сказал директор по информационным технологиям СО ЕЭС Глеб Лигачев.

«Мы имеем значительный опыт в оказании услуг связи крупным корпоративным и государственным клиентам. Уверен, что наши партнеры из СО ЕЭС дадут положительную оценку данному сотрудничеству, и оно будет продолжено в дальнейшем», - отметил руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке Сергей Яковлев.

СО ЕЭС – специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление технологическим режимом Единой энергетической системы России (ЕЭС России) на территории 81 субъекта Российской Федерации. В процессе своей деятельности компания решает задачи обеспечения надежного функционирования ЕЭС России в реальном времени, перспективной надежности ЕЭС России, технологического единства и эффективной работы оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности.

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