ПО
Как повысить производительность в 1,5-2 раза
Интеграция
Средний бизнес начал цифровизироваться со скоростью крупных корпораций
Бизнес
Российские компании окончательно ушли от бюрократии к гибкому управлению

Спецпроекты

«Швабе» разработал лазерный дальномер для квадрокоптеров

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал лазерный дальномер для малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Разработка предназначена для решения широкого круга задач в геодезии, картографии, аграрном секторе и других отраслях. Прибор позволит с воздуха проводить замеры сельскохозяйственных полей, определять места потенциальных подтоплений, вести поиск пропавших людей.

Лазерный дальномер может проводить высокоточные измерения до цели, находящейся на расстоянии от нескольких десятков метров до 30 км. При этом прибор способен выполнять расчеты относительно трех целей одновременно. Также предусмотрена функция определения размеров любого выбранного объекта.

Модуль дальномера оснащен фотоприемным устройством с экстремально высокой чувствительностью, что и позволяет проводить измерения на больших расстояниях. При этом твердотельный лазер использует безопасную для зрения людей и животных длину волны.

«Новый дальномер действительно уникален, в России устройства с подобным функционалом до этого момента не выпускались. Благодаря небольшим габаритам прибор легко встраивается во все оптоэлектронные и радиоэлектронные системы, включая конструкцию любого коптера. Разработка подойдет для нужд аграрного и лесного сектора, охотхозяйств, флота, правоохранительных органов и спасательных служб, охранных организаций. Также прибор может использоваться в спорте, туризме, робототехнике – потенциал применения очень широк. Испытания опытного образца планируется завершить до конца 2020 г., после чего начнется серийное производство», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

rostec.jpg

«Швабе» разработал лазерный дальномер для квадрокоптеров

Новая разработка может использоваться, в частности, для уточнения границ сельхозугодий, определения направления водных стоков, составления карт подтоплений и экологического состояния, мониторинга животных и растений. Кроме того, применение беспилотника, оснащенного лазерным дальномером, многократно повышает шансы обнаружить людей в труднодоступных местах – в лесу, горах, открытом море.

Устройство оснащено встроенным телевизионным каналом, благодаря чему может наводиться на любую цель по экрану монитора или обычного телевизора. Эта особенность отличает российский дальномерный модуль от зарубежных аналогов. В числе других преимуществ прибора – большой диапазон измеряемой дальности и температурный диапазон.

Проект реализует Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха холдинга «Швабе». Разработка прошла технологические испытания на площадке института и ряда других предприятий холдинга, включая Новосибирский приборостроительный завод и Уральский оптико-механический завод.

Другие материалы рубрики

В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список

Власти хотят обрабатывать персональную биометрию без письменного согласия россиян

Правительство призвали ввести персональную ответственность руководителей за закупку импортной электроники

Минкомсвязи попросило сделать его главным по программе «Цифровая экономика»

Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Dyson V11 Absolute: беспроводной пылесос с умной щеткой

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки

Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live