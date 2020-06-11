ВКС-система НИИ «Масштаб» вошла в десятку лучших разработок радиоэлектронного комплекса «Ростеха»

Госкорпорация «Ростех» опубликовала список самых интересных и актуальных изделий, входящих в онлайн-каталог гражданской продукции предприятий радиоэлектронного комплекса госкорпорации. Программный комплекс защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S вошел в топ-10 гражданской электроники «Ростеха».

Онлайн-каталог гражданской продукции предприятий радиоэлектронного комплекса госкорпорации объединяет в себе более 1,2 тыс. разработок – от материалов и электронных компонентов до оптической техники, медицинских изделий, сложных программных комплексов и систем. На сайте доступны все характеристики интересующего товара: графическая модель продукта, технические параметры, информация о сертификате, его преимущества в сравнении с аналогами, области применения.

Программный комплекс защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S позволяет проводить сеансы без задержек в трансляции до 250 участников, имеет планировщик мероприятий, текстовый чат, позволяет проводить опросы, вести запись конференции, а также возможность обмениваться файлами. Система имеет бесплатную демоверсию, доступную до 60 календарных дней, а также отдельное мобильное приложение для Android и iOS, которое доступно в Google Play и Appstore.

В организации удаленной работы и дистанционного обучения также поможет решение НИИ «Масштаб» – IVA AVES S. Отечественная разработка защищенной видеоконференцсвязи дает возможность подготовить виртуальные переговорные комнаты с индивидуальными настройками к запланированному мероприятию.

В РЭК также собраны и другие решения НИИ «Масштаб», которые позволят создать современную конвергентную ИТ-инфраструктуру предприятия.