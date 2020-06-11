Почта России и РЖД опробуют рекомендованные Минкомсвязью подходы к цифровой трансформации

Минкомсвязи России подготовило методические рекомендации по цифровой трансформации госкомпаний и приступила к их апробации вместе с двумя крупнейшими компаниями страны, рассказал замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин во время сессии «Смена приоритетов. Цифровая трансформация производственных компаний в новой реальности» на Innoprom-online.

Как показало исследование Минкомсвязи, более 80% из 100 опрошенных компаний осознают необходимость скорейшей цифровой трансформации, но активная работа в этом направлении работы ведется только в 35%. При этом одной из основных проблем участники исследования назвали недостаток информации о работающих подходах цифровой трансформации.

Работа с пилотными госкомпаниями – «РЖД» и «Почта России» – продлится около двух месяцев. В ходе нее будут опробованы новые подходы к разработке стратегий цифровой трансформации, портфелей технологических решений и систем ключевых показателей эффективности. В результате госкомпании смогут получить практические рекомендации по совершенствованию стратегий цифровизации.

«Мы поставили перед собой задачу оказать госкомпаниям максимальное содействие, создав методическую базу на основе лучших мировых практик. В ближайшее время к апробации присоединятся еще несколько госкомпаний. По результатам пилота в третьем квартале этого года мы представим для использования и обсуждения доработанную методику цифровой трансформации. Лучшие практики и кейсы цифровой трансформации также будут общедоступными», – сказал Максим Паршин.

Минкомсвязи обсуждает с банками программу кредитования по льготной кредитной ставке компаний, которые внедряют новые цифровые решения. Разработка методики осуществляется Минкомсвязи в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».