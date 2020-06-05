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ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы»

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) из инвестиционной сети фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» примет участие в создании лидирующего исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы» на базе Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) в Зеленограде.

Это стало известно по итогам проведенного Минкомсвязи России при экспертно-аналитическом сопровождении РВК отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». На реализацию программы «Доверенные сенсорные системы» МИЭТ получил грантовую поддержку со стороны государства в размере 300 млн руб. В рамках проекта предполагается разработать «Автоматизированную информационно-контролирующую систему сбора и обработки сенсорной информации» (АИК ССИ). Общий объем денежных средств, привлеченных для реализации проекта, составит 480 млн руб., из которых 180 млн руб. — собственные средства участников консорциума.

Индустриальным партнером проекта стала компания «Русатом автоматизированные системы управления» (РАСУ) государственной корпорации «Росатом». На ее предприятиях будут внедрятся новые разработки. МИЭТ выступит головным исполнителем проекта и выполнит системное проектирование АИК ССИ. «Лаборатория Касперского» разработает программные продукты, включая защищенную операционную систему, для применения в составных частях платформы. НПЦ «Элвис» создаст специализированную компонентную базу и граничный шлюз на ее основе. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (НИУ ТУСУР) разработает концепцию безопасности и методики обеспечения доверенности, оценки угроз, смоделирует системы безопасности. Зеленоградский наноцентр вместе с другими предприятиями инновационной экосистемы МИЭТ, в которую входят завод «Протон», Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), займутся разработкой необходимой компонентной базы, производством, организацией испытаний.

«В настоящее время идет процесс согласования состава работ, которые выполнит ЗНТЦ в рамках проекта АИК ССИ. В целом предполагается, что наноцентр будет выступать площадкой для апробации результатов прототипирования и производства сенсоров. По итогам реализации проекта должно быть осуществлено внедрение и коммерциализация масштабируемой доверенной платформы сбора и обработки сенсорной информации, в том числе для систем экологического мониторинга», – сказал генеральный директор ЗНТЦ Анатолий Ковалев.

АИК ССИ должна стать платформенным решением, предназначенным для того, чтобы процессы управления сенсорными техническими системами происходили автоматически и без рисков потери или искажения данных. Проект реализуется в рамках дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии «Компоненты робототехники и сенсорика», разработанной Минкомсвязи России в 2019 г.

«Внедрение средств автоматизации в различные области экономики ведет к минимизации участия человека в принятии решений, что предъявляет новые требования к безопасности используемой электроники в энергетике, здравоохранении, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ и других отраслях экономики. Программа ЛИЦ "Доверенные сенсорные системы" направлена на решение задачи безопасной цифровизации различных сфер деятельности человека за счет создания доверенной электроники цифровых экосистем. Создаваемая платформа сбора и обработки сенсорной информации является универсальным цифровым решением на основе отечественных технологий - от электронной компонентной базы до операционной системы. Платформа будет апробирована и внедрена на предприятии «Росатома» в рамках решения задачи экологического мониторинга», – сказал директор ЛИЦ на базе МИЭТ, проректор НИУ МИЭТ по инновационной деятельности Алексей Переверзев.



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