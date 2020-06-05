«Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ

В период до 1 сентября 2020 года компания «Таттелеком» построит волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и осуществит монтаж оборудования для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет в 1078 школах и учреждениях среднего профессионального образования в Республике Татарстан.

Из них 556 образовательных учреждений получат доступ по ВОЛС в рамках проекта подключения социально значимых объектов (СЗО) к интернету по национальной программе «Цифровая экономика РФ».

В августе 2019 года между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и «Таттелекомом» был подписан государственный контракт, согласно которому компания до конца 2021 года построит ВОЛС до 1913 социально значимых объектов на территории Татарстана. В 2020 году доступ к интернету по оптике в рамках проекта подключения СЗО также получат 54 объекта органов муниципальной власти, 3 объекта Росгвардии. Таким образом, всего в 2020 году в ходе исполнения «Таттелекомом» госконтракта по подключению СЗО к интернету высокоскоростной доступ к Сети в Татарстане получат еще 613 учреждений.

По условиям контракта, объекты, подключение которых осуществляется в 2020 году, необходимо сдать до 30 сентября. «Таттелеком» намерено завершить все работы по подключению учреждений образования до начала учебного года. По состоянию на 4 июня 2020 года, уже более чем до 90 % объектов построены волоконно-оптические линии связи, начались работы на местах по монтажу и настройке оборудования.

Еще до 522 школ и учреждений среднего профессионального образования, где ранее использовалось подключение к интернету по технологии ADSL (с использованием медных линий связи) либо доступ к Сети отсутствовал, «Таттелеком» будут построены волоконно-оптические линии связи. Финансирование проекта целиком осуществляется крупнейшим акционером компании – «Связьинвестнефтехим».

«Подключение в Татарстане такого числа образовательных учреждений к интернету за столь ограниченный период времени – это по-настоящему беспрецедентный проект. Президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым было принято решение об обеспечении всех школ региона высокоскоростным доступом к интернету до начала учебного года. ПАО «Таттелеком» выполнит весь объем работ в указанный срок. При этом благодаря построенным линиям связи в дальнейшем доступ к Сети по оптике смогут получить и жители удаленных населенных пунктов», - сказал генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.