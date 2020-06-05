Подключение новостроек к интернету сделают обязательным

Обеспечение всех вводимых в эксплуатацию новостроек России не только телефонией и телевидением, но и проводным интернетом может стать обязательным. Это позволит искоренить проблему отсутствия доступа в интернет в только что построенных домах, с которой на протяжении многих лет повсеместно сталкиваются новоселы. Проект соответствующего постановления Правительства России одобрила рабочая группа «Нормативное регулирование цифровой среды» организации «Цифровая экономика». В ближайшее время документ будет направлен на согласование в Минкомсвязи России и другие федеральные органы власти, после чего будет представлен в Правительство.

Проект постановления Правительства России «О внесении изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства» разработан в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» и концептуально одобрен участниками соответствующей рабочей группы «Цифровой экономики». Данное постановление регламентирует обязательства застройщика обеспечить инфраструктуру связи для подключения дома к сетям передачи данных на этапе проектирования жилого здания. Ранее исчерпывающий перечень процедур включал подписание актов о наличии сетей для кабельного телевидения и телефонии.

«Рабочая группа концептуально одобрила проект постановления. Инициатива важная и актуальная, без цифровых сервисов и постоянного доступа в интернет сегодня сложно представить жизнь горожанина, поэтому инфраструктура связи при заселении в новые жилые объекты должна быть обязательно, в этом ни у кого нет сомнений. Центру компетенций предстоит только доработать некоторые технические моменты в соответствии с полученными замечаниями членов рабочей группы и кураторов. Например, в части предоставления застройщику альтернативы подписания одного акта о выполнении технических условий вместо трех, если тот или иной оператор может осуществить одновременное подключение ТВ-вещания, телефонной связи и передачи данных», – сказал Руслан Ибрагимов, руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование цифровой среды» организации «Цифровая экономика».

Принятие проекта постановления будет способствовать созданию необходимых условий для цифровизации всей страны, а также окажет позитивное влияние на состояние конкуренции в сфере телекоммуникаций.

«Наличие сетей связи доступа к интернету признается обязательным условием при постройке жилых домов на федеральном уровне наравне с системой инженерно-технического обеспечения, включающей водоснабжение, отопление, электроснабжение и т.д. Ожидаемый результат исполнения постановления – обеспечение жильцов многоквартирных домов качественными современными услугами связи непосредственно с момента их заселения в квартиры. Вопрос, кто из операторов и каким образом будут заходить в новостройки, будет регламентироваться соответствующим законопроектом, который планируется к рассмотрению на рабочей группе «Нормативное регулирование» 11 июня», – сказал Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора, директор направления «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика».

Предоставление гражданам услуг связи высокого уровня доступности для возможности использования современных цифровых технологий объявлено государственным приоритетом. Федеральным проектом «Информационная инфраструктура» предусматривается до 2024 г. обеспечить 97% домохозяйств возможностью широкополосного доступа к интернету.

Проект постановления в ближайшее время будет направлен в ответственный федеральный орган исполнительной власти – Минкомсвязи России – для согласования с остальными федеральными органами исполнительной власти, после этого – в Правительство России.